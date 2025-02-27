Almanya\'dan Öcalan\'ın çağrısına ilk tepki

Dünya

DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı üçüncü kez ziyaretinin ardından Öcalan'ın çağrısını açıkladı. Öcalan, çağrısında, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerine yer verdi.

ALMANYA'DAN İLK TEPKİ: TARİHİ BİR FIRSAT

Öcalan'ın çağrısına dünyadan da tepkiler gecikmedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu çağrı için 'tarihi bir fırsat' ifadeleri kullanıldı. Şiddete son verilmesi önemli için bir başlangıcın yapıldığı belirtilen açıklamada, "Buna karşın başka adımlar da gerekiyor" denildi. Açıklamada ayrıca, federal hükümet olarak sürece destek olmak için gereken her türlü desteğin sağlanabileceği de ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsüsü Stephane Dujarric

BM GENEL SEKRETERİ SÖZCÜSÜ: UMUT IŞIĞI

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsüsü Stephane Dujarric ise Öcalan'ın çağrısı için "Umut ışığı" dedi.