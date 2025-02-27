Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilk tepki - Son Dakika
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Dünya

Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilk tepki

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tarihi silah bırakma çağrısına dünyadan da tepkiler gecikmedi. Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Öcalan'ın çağrısı için 'tarihi bir fırsat' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, sürece destek olmak için gereken her türlü desteğin sağlanabileceği de ifade edildi.

27.02.2025 21:02  Güncelleme: 21:57
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DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı üçüncü kez ziyaretinin ardından Öcalan'ın çağrısını açıkladı. Öcalan, çağrısında, "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadelerine yer verdi.

Öcalan'ın Silah Bırakma Çağrısına Dünyadan Tepkiler

ALMANYA'DAN İLK TEPKİ: TARİHİ BİR FIRSAT

Öcalan'ın çağrısına dünyadan da tepkiler gecikmedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu çağrı için 'tarihi bir fırsat' ifadeleri kullanıldı. Şiddete son verilmesi önemli için bir başlangıcın yapıldığı belirtilen açıklamada, "Buna karşın başka adımlar da gerekiyor" denildi. Açıklamada ayrıca, federal hükümet olarak sürece destek olmak için gereken her türlü desteğin sağlanabileceği de ifade edildi.

Öcalan'ın Silah Bırakma Çağrısına Dünyadan Tepkiler
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsüsü Stephane Dujarric

BM GENEL SEKRETERİ SÖZCÜSÜ: UMUT IŞIĞI

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsüsü Stephane Dujarric ise Öcalan'ın çağrısı için "Umut ışığı" dedi.

Almanya\'dan Öcalan\'ın çağrısına ilk tepki

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Son Dakika Dünya Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sabutay Türkhan:
    Kazıklı voyvodonun1 tek elçisi idam edildi diye avrupanın içinden geçen milletten, bebek katili affeden millete 26 12 Yanıtla
  • soygar53:
    Bu günleride mi görecektik vay arkadaş dönekler topluluğu 20 9 Yanıtla
  • Zafer El:
    Öcalan in resmi fotomontaj gibi dikkat ederseniz. 9 7 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    İşinize bakın. Gaçın gaçın gaçın..... tramp geliyo 5 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu batililiar baliklama atliyor ya.. 8nsallah bilmem kac sene sonrasini ilk planlarini isleme sokmamislardir.. cunku bizde ongoru bilmemkac yillik hedef vs su bu yok.. anlik gunluk her olayimiz 2 3 Yanıtla
  • Sensemann Jäger:
    Aaa Almanya yeni Çumhurbaşkanı Abdullah Öçalan :))) 0 0 Yanıtla
  • Esentepe:
    destek vermeye hazirlarmis :))) 0 0 Yanıtla
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