Öfkelik kalabalık, cinayet zanlısı turisti karakoldan çıkarıp diri diri yaktı - Son Dakika
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Öfkelik kalabalık, cinayet zanlısı turisti karakoldan çıkarıp diri diri yaktı

Öfkelik kalabalık, cinayet zanlısı turisti karakoldan çıkarıp diri diri yaktı

Ekvador'un Amazon bölgesindeki Cuyabeno Yaban Hayatı Rezervi'nde gerçekleşen bir olayda İngiliz bir turist, öfkeli bir kalabalık tarafından diri diri yakıldı. İddialara göre, turist Rodrigo Chavez adlı bir yerel sakini vurarak öldürdü. Turistin polis karakoluna teslim edilmesinin ardından öfkeli kalabalık karakolu bastı ve turisti ateşe verdi.

21.04.2025 11:37
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Ekvador'un Amazon bölgesindeki turistik Cuyabeno Yaban Hayatı Rezervi'nde geçtiğimiz hafta yaşanan vahşet, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz bir turist, cinayetle suçlandıktan sonra götürüldüğü polis karakolundan öfkeli bir kalabalık tarafından zorla alınarak diri diri yakıldı.

Yerel medyanın aktardığı bilgilere göre olay şöyle gelişti:

20 Nisan Pazar günü, Kichwa yerli topluluğunun bir kutlaması sırasında, İngiliz turist ile yerli halk arasında bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında İngiliz turistin, Rodrigo Chavez adlı bir yerel sakini vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Bunun üzerine yöre halkı tarafından yakalanan turist, polis karakoluna teslim edildi. Ancak olaydan sadece birkaç saat sonra öfkeli kalabalık karakolu bastı. Polis müdahale etmezken, kalabalık İngiliz turisti dışarı çıkarıp ateşe verdi.

Ecuavisa gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri olaya müdahale etmedi ve adam yanarak hayatını kaybetti.

Ekvador'un Extra haber sitesi, polislerin kalabalığı durdurmak için hiçbir girişimde bulunmadığını belirtti. Yerel bir televizyon kanalı ise "Kichwa topluluğunun yıldönümü etkinliğinde iki kişinin öldüğünü, bunların bir yerel ve yanık şiddetinden ölen bir İngiliz vatandaşı olduğunu" bildirdi.

Olayın ardından İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca linç olayına karışanların tutuklanıp tutuklanmadığı da bilinmiyor.

Ekvador'un kırsal kesimlerinde, özellikle yerli toplulukların yaşadığı bölgelerde kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması ve halkın zaman zaman "kendi adaletini" uygulaması daha önce de görülen bir durum. Özellikle yabancı turistlerin sık ziyaret ettiği Amazon bölgesinde yaşanan bu vahşet, bölgedeki güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirdi.

Öfkelik kalabalık, cinayet zanlısı turisti karakoldan çıkarıp diri diri yaktı
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Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öfkelik kalabalık, cinayet zanlısı turisti karakoldan çıkarıp diri diri yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sadık Direk:
    Geciken adalet adalet değildir isabet olmuş bravo yerel halk,a 78 11 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    Şu başlıkları yazan arkadaşın okuma yazması yok galiba ..Öfkelik ney :))) 40 1 Yanıtla
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