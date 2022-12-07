Oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşayan genç anne, sosyal medyada tüm ebeveynlere bir çağrı yaptı - Son Dakika
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Oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşayan genç anne, sosyal medyada tüm ebeveynlere bir çağrı yaptı

07.12.2022 14:39
Oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşayan genç anne, sosyal medyada tüm ebeveynlere bir çağrı yaptı

Oğlunun bir arkadaşıyla ilişki yaşadığını itiraf eden 39 yaşındaki Tina adlı kadın, sosyal medya hesabından çektiği videoda, anne ve babaların, özellikle ergenlik çağındaki çocukları iyi izlemesi gerektiğini söyledi. Tina, kendisiyle ilişki yaşamak isteyen çocukların genellikle ergenlik çağında olduğunu dile getirdi.

16 yaşında bir oğlu bulunan 39 yaşındaki Tina adlı kadının yaptığı itiraflar akıllara durgunluk verdi. Oğlunun arkadaşlarından biriyle ilişki yaşadığını ve kendisine asılanların genel olarak 19 yaşlarındaki çocuklar olduğunu belirten Tina, ailelere de bir uyarıda bulundu.

"TÜM REDDEDİŞLERİME RAĞMEN ISRARLARINI SÜRDÜRÜYORLAR"

Tina, kendisiyle ilişki yaşamak isteyen gençlerin çoğunu reddettiğini ancak bu gençlerin ilişki için ısrarını sürdürerek kendisini bunalttığını belirtti. Genç kadın, ilişki yaşadığı gençlerden birinin de oğlunun arkadaşı olduğunu söyledi.

Oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşayan genç anne, sosyal medyada tüm ebeveynlere bir çağrı yaptı

"AİLELER, ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSIN"

Ailelere de bir uyarıda bulunan Tina, sözlerine şöyle devam etti: "19'lu yaşlar çocukların genel olarak cinselliği keşfettikleri yaşlardır. Bu nedenle 19'lu yaşlarda çocukları olan ailelerin, çocuklarının hareketlerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor."

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