Oğlunun arkadaşıyla ilişki yaşayan genç anne, sosyal medyada tüm ebeveynlere bir çağrı yaptı

16 yaşında bir oğlu bulunan 39 yaşındaki Tina adlı kadının yaptığı itiraflar akıllara durgunluk verdi. Oğlunun arkadaşlarından biriyle ilişki yaşadığını ve kendisine asılanların genel olarak 19 yaşlarındaki çocuklar olduğunu belirten Tina, ailelere de bir uyarıda bulundu.

"TÜM REDDEDİŞLERİME RAĞMEN ISRARLARINI SÜRDÜRÜYORLAR"

Tina, kendisiyle ilişki yaşamak isteyen gençlerin çoğunu reddettiğini ancak bu gençlerin ilişki için ısrarını sürdürerek kendisini bunalttığını belirtti. Genç kadın, ilişki yaşadığı gençlerden birinin de oğlunun arkadaşı olduğunu söyledi.

"AİLELER, ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSIN"

Ailelere de bir uyarıda bulunan Tina, sözlerine şöyle devam etti: "19'lu yaşlar çocukların genel olarak cinselliği keşfettikleri yaşlardır. Bu nedenle 19'lu yaşlarda çocukları olan ailelerin, çocuklarının hareketlerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor."