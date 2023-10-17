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Tarifsiz acı! Teşhise geldi, yerde yatan cansız bedeni görünce adeta yıkıldı - Son Dakika

Tarifsiz acı! Teşhise geldi, yerde yatan cansız bedeni görünce adeta yıkıldı

Son Güncelleme: 17.10.2023 14:23

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybederken bölgeden gelen görüntüler dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından bölgeyi ablukaya alan İsrail'in saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Her geçen dakika Gazze'deki can kaybı artarken bölgeden gelen bir görüntü izleyenleri kahretti.

TEŞHİS İÇİN GELDİ, YIKILIP KALDI

Görüntüde İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden bir çocuğun cansız bedeninin yere uzatıldığı görülüyor. Teşhis için olay yerine gelen Filistinli baba, çocuğunun cansız bedenin görünce adeta kahroluyor. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar kısa sürede çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

İsrail, Gazze, Hamas, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tarifsiz acı! Teşhise geldi, yerde yatan cansız bedeni görünce adeta yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarifsiz acı! Teşhise geldi, yerde yatan cansız bedeni görünce adeta yıkıldı - Son Dakika
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