Öğrencilere okuldan annelerine götürmeleri için verilen hediye gülden kırmızı dantelli iç çamaşırı çıktı, veliler okulu aradı - Son Dakika
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Öğrencilere okuldan annelerine götürmeleri için verilen hediye gülden kırmızı dantelli iç çamaşırı çıktı, veliler okulu aradı

14.05.2022 16:45
Öğrencilere okuldan annelerine götürmeleri için verilen hediye gülden kırmızı dantelli iç çamaşırı çıktı, veliler okulu aradı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia şehrinde bulunan St. Anselm Okulu tarafından öğrenci velilerine gönderilmek üzere hediye güller hazırlandı. Veliler, kendilerine gönderilen gülleri açınca neye uğradığını şaşırdı. Güllerin içinde kırmızı dantelli iç çamaşırı çıkmasının ardından okul yönetimini arayan veliler, karışıklık yaşandığı cevabını aldı.

ABD'de bulunan St. Anselm Okulu'nda veliler düşünülerek bir etkinlik hazırlandı. Etkinlik kapsamında plastikten yapılan çok sayıda gül, velilere gönderilmek üzere öğrencilere verildi.

GÜLLERİ AÇINCA ŞOK OLDULAR

Veliler, kendilerine gönderilen gülleri açtıklarında büyük bir şaşkınlıkla karşılaştılar. Çünkü güllerin içerisine aslında olmaması gereken kırmızı dantelli iç çamaşırı da konulmuştu.

HEMEN OKULU ARADILAR

Başlarına gelen durum karşısında önce ne yapacağını bilemeyen veliler, ardından teker teker okul yönetimini aramaya başladı. Okul yönetimi ise yaptığı özür açıklamasında, hediyelerin işletmeden alındığı sırada karıştığını belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öğrencilere okuldan annelerine götürmeleri için verilen hediye gülden kırmızı dantelli iç çamaşırı çıktı, veliler okulu aradı - Son Dakika


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