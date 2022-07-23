Öğretmen, cesur pozlarını sosyal medyadan paylaştı, veliler şikayetçi oldu - Son Dakika
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Öğretmen, cesur pozlarını sosyal medyadan paylaştı, veliler şikayetçi oldu

23.07.2022 14:43

Arjantin'in Santa Fe eyaletindeki bir okulda görev yapan 2 çocuk annesi Miguelina Fredes, cesur pozlarını sosyal medyadan paylaşınca veliler küplere bindi. Okuldaki veliler bu durumun çocuklarının psikolojisini etkilediği gerekçesiyle öğretmenin işten çıkarılmasını istiyor.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte 7'den 70'e birçok insan da sosyal medya uygulamalarını kullanmaya başladı. Bir öğretmenin başı ise Instagram hesabına yüklediği fotoğraflar nedeniyle derde girdi.

CESUR POZLARINI PAYLAŞTI

Arjantin'in Santa Fe eyaletindeki Üstün Normal Okul'u adı verilen bir okulda öğretmenlik yapan 2 çocuk annesi Miguelina Fredes, çeşitli zamanlarda çektirdiği cesur pozlarını sosyal medya hesabına yükledi. Bu pozları para karşılığı satmayan Fredes sadece fotoğraf çektirmekten zevk aldığını dile getirdi.

VELİLER ÇOK TEPKİLİ

Ancak Fredes'in görev yaptığı okuldaki veliler bu duruma tepkili. Öğretmenlerinin çıplak denilecek cinsten fotoğraf paylaşmasının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirten veliler, öğretmenin okuldan atılmasını istiyor. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, öğretmenle ilgili henüz resmi bir adım atılmadı.

İşte öğretmenin pozlarından bazıları:

2 çocuk annesi öğretmenin başı, çektirdiği fotoğraflar nedeniyle dertte
2 çocuk annesi öğretmenin başı, çektirdiği fotoğraflar nedeniyle dertte
2 çocuk annesi öğretmenin başı, çektirdiği fotoğraflar nedeniyle dertte
2 çocuk annesi öğretmenin başı, çektirdiği fotoğraflar nedeniyle dertte
2 çocuk annesi öğretmenin başı, çektirdiği fotoğraflar nedeniyle dertte




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Instagram, Arjantin, Dünya, Son Dakika

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