Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık

İran'da ABD ve İsrail'in ortak operasyonunun ilk gününde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şahare Tayyebeh okuluna düzenlenen hava saldırısında 168 kız öğrenci yaşamını yitirdi.

YAN YANA MEZARLAR HAZIRLANDI

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr'in aktardığına göre, okul doğrudan hedef alındı. 7 ila 12 yaş arasındaki kız çocukları saldırıda can verdi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA, hayatlarının daha başında iken yaşamdan koparılan öğrenciler için hazırlanan mezarların fotoğrafını yayınladı.

TÖRENE AKIN ETTİLER

Saldırılara ders sırasında yakalanan ve ne olduğunu bile anlamadan hayatını kaybeden öğrenciler son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı.