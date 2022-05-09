Okyanus dibine dalan dalgıcın karşılaştığı gizemli yol yüzünden dili tutuldu: İnsanlık bunu görmeli - Son Dakika
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Okyanus dibine dalan dalgıcın karşılaştığı gizemli yol yüzünden dili tutuldu: İnsanlık bunu görmeli

09.05.2022 00:06

Okyanus Araştırmaları Vakfı'na bağlı dalgıçlar tarafından çok önemli bir keşif gerçekleştirildi. Hawaii yakınlarındaki Papahanaumokuakea Ulusal Deniz Anıtı'na dalan bir dalgıç, tuğlalar örülü bir yol keşfetti. Yol hakkında çok sayıda efsanevi yorum yapıldı. Bilim insanları ise yolun doğal yollarla oluştuğunu düşünüyor.

Daha önce de ünlü yolcu gemisi Titanic'in ve Alman zırhlısı Bismarck'ın enkazını bularak gündem olan Okyanus Araştırmaları Vakfı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde.

OKYANUS DİBİNDE ŞAŞIRTAN KEŞİF

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre keşif gemisi Nautilus'un mürettebatı Pasifik Okyanusu'nun tabanında son derece şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı.

SARI TUĞLALI YOL

Hawaii yakınlarındaki Papahanaumokuakea Ulusal Deniz Anıtı'nı inceleyen ekip, ilk bakışta insan eliyle yapıldığı izlenimini uyandıran "sarı tuğlalı bir yol" keşfetti. Sıradışı yapı, Dünya Mirası olarak kabul edilen okyanus alanındaki Lili‘uokalani Sırtı adlı bölgede bulundu.

Okyanus dibine dalan dalgıcın karşılaştığı gizemli yol yüzünden dili tutuldu: İnsanlık bunu görmeli

"ATLANTİS'E GİDEN BİR YOL"

Arnavut kaldırımlı bir yolu andıran yapı, keşif ekibi tarafından efsanevi kayıp kıta Atlantis'e benzetildi. Görüntüleri yorumlayan bir ekip üyesi yapıyı "Atlantis'e giden bir yol" diye nitelendirildi.

TAMAMEN DOĞAL YOLLARLA OLUŞMUŞ

Öte yandan, bu yakıştırmalara rağmen söz konusu yapının tamamen doğal yollarla oluştuğu belirtildi.

Kurumuş bir göl yatağı olduğu anlaşılan yapının bölgede eski çağlarda varlığını sürdüren aktif bir volkan nedeniyle ortaya çıktığı anlaşıldı. Nautilus ekibi nisan ayının büyük kısmını, volkanik kökenli su altı dağlarının jeolojisini ve biyolojik sistemlerini inceleyerek geçirdi.

ISINMA VE SOĞUMALARDAN OLUŞMUŞ OLABİLİR

Çarpıcı oluşum da Nootka Seamount adlı bir dağın zirvesinde görüldü. Tuğla benzeri desenlerin bölgedeki patlamalara bağlı ısınma ve soğuma döngüleri sayesinde meydana geldiği düşünülüyor.

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