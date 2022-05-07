Öldü sanılan kadın, kendi cenazesinde tabuta vurarak diri diri gömülmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
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Öldü sanılan kadın, kendi cenazesinde tabuta vurarak diri diri gömülmekten son anda kurtuldu

07.05.2022 15:18
Öldü sanılan kadın, kendi cenazesinde tabuta vurarak diri diri gömülmekten son anda kurtuldu

Peru'da hayatını kaybettiği düşünülerek cenaze töreni düzenlenen 36 yaşındaki Rosa Isabel Cespedes Callaca isimli kadın bir anda dirildi. Tabutun içindeyken tahtalara vurarak sesler çıkartan kadın, çevresindekilere büyük korku yaşattı.

Peru'da yaşayan 36 yaşındaki Rosa Isabel Cespedes Callaca, Lambayeque kentinde Chiclayo-Ferrenafe otoyolunda seyir halindeki aracıyla kaza yaptı. Olay yerine gelen yetkililer kendisiyle birlikte araçta bulunan kayınbiraderi hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı zamanda araçta bulunan Callaca'nin 5,11 ve 17 yaşlarındaki üç yeğeni durumları kritik olduğu için hastaneye kaldırıldı.

Callaca'nın vefat haberinin verilmesinden sonra aile yaşlı kadın için bir cenaze töreni düzenledi. Ancak tören sırasında oldukça ilginç bir an yaşandı. Callaca içinde bulunduğu tabuttan kurtulmak için tahtalara vurmaya başladı. Tabuttan gelen sesleri fark eden kalabalık ise şoke oldu ve töreni yarıda kesti. Ölen kadının tabutunu açan aile Callaca'nın yaşamsal faaliyetler gösterdiğini fark etti.

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Peru, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öldü sanılan kadın, kendi cenazesinde tabuta vurarak diri diri gömülmekten son anda kurtuldu - Son Dakika


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