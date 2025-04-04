Ölen adamın cesedi, cenaze töreni sırasında düşmanları tarafından ateşe verildi

Kuzey Brezilya'nın Trairi kentinde geçtiğimiz Salı günü şok edici bir olay yaşandı. Bir çete üyesinin cenaze töreni, rakip çete mensuplarının saldırısına uğradı.

Yerel polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ölen kişi önceki gün polis ile çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetmişti. Ölen kişi ve yaklaşık 10 çete üyesi, rakip bir gruba pusu kurmaya hazırlanırken polis tarafından fark edilmiş, çıkan çatışmada üç çete üyesi hayatını kaybetmişti.

Cenaze törenini basan dört kişi, törene katılanları tehdit ettikten sonra tabutu ateşe verdi. Yangın sırasında saldırganlardan biri yüzünden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, 18 yaşındaki bu şüpheliyi ve diğer üç zanlıyı aynı gün içinde yakaladı.

Güvenlik güçleri sözcüsü, "Bölgede çete şiddeti giderek artıyor. Bu tür olaylar toplumda büyük korku yaratıyor" dedi.

Şu ana kadar sadece 18 yaşındaki genç, "ölü bedene saygısızlık", "kundakçılık", "organize suça karışma" ve "çocukları suça teşvik" suçlamalarıyla resmen suçlandı. Diğer şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Bölgede son aylarda çete savaşları nedeniyle artan şiddet olayları, yerel halkı endişelendiriyor. Yetkililer, bölgede güvenliği sağlamak için ek önlemler alındığını açıkladı.