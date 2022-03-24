Ölen babaannesinin cesedine yaptıkları yüzünden genç kıza eleştiri yağdı - Son Dakika
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Ölen babaannesinin cesedine yaptıkları yüzünden genç kıza eleştiri yağdı

24.03.2022 14:29

İngiltere'de yaşayan Nicole Gable isimli genç kız, ölen babaannesinin cenazede güzel görünmesini sağlamak için yaşlı kadına ruj sürdü. Ancak kızın sürdüğü rujun parlak ve aşırı olması, akrabalarının tepkisine neden oldu.

İngiltere'de kısa süre aralıklarla büyükbabası ve büyükannesini kaybeden Nicole Gable isimli genç kız, babaannesinin cenaze töreninde yaptıkları yüzünden ailesinden tepki gördü.

DUDAKLARINA PARLAK RUJ SÜRDÜ

Gable, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin güzel görünmesini sağlamak için kadının dudaklarına ruj sürdü. Fakat işler istediği gibi gitmedi ve ruj, ölü kadının bedeninde tutmadı. Üstelik parlak olması nedeniyle de kötü bir görüntü oluştu.

AKRABALARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada kadının dudağındaki boyayı gören akrabaları ise eline ruj kutusu olan Gable'ye tepki gösterdi. Çok sayıda kişi Gable'yi "Cenazeye saygısızlıkla" suçladı.

Ölen babaannesinin cesedine yaptıkları yüzünden genç kıza eleştiri yağdı
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