Ölen büyükannesinin fotoğrafını işaret eden 2 yaşındaki kızın ağzından çıkan sözler tüyler ürpertti: O benim - Son Dakika
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Ölen büyükannesinin fotoğrafını işaret eden 2 yaşındaki kızın ağzından çıkan sözler tüyler ürpertti: O benim

05.03.2022 18:01

Gigi isimli bir kadın, TikTok hesabından paylaştığı video ile herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. 2 yaşındaki Ella isimli kızının evde büyükannesinin fotoğrafını işaret ederek, "O benim" dediğini söyledi. Küçük kızın işaret ettiği kişinin yaklaşık 60- 70 yıl önce hayatını kaybettiği belirtildi.

TikTok'ta @gi_gi216 adlı kullanıcı tarafından paylaşılan video, kısa süre içerisinde binlerce görüntülenme aldı. Gigi isimli kadın, evde başlarına gelen ilginç olay hakkında takipçilerine bilgi verdi.

FOTOĞRAFI İŞARET EDEREK, "O BENİM" DEDİ

Gigi, 2 yaşındaki Ella isimli kızının evde oturdukları sırada büyük büyük annesinin fotoğrafını işaret ederek, "O benim" dediğini söyledi. Küçük kızın, fotoğrafı gördüğünde ise mimiklerinin değiştiğini anlattı.

Ölen büyükannesinin fotoğrafını işaret eden 2 yaşındaki kızın ağzından çıkan sözler tüyler ürpertti: O benim

60-70 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraftaki kadının, Gigi'nin annesinin annesi olduğu ve yaklaşık 60- 70 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Aile üyeleri, başlarına gelen bu olay nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi.

Ölen büyükannesinin fotoğrafını işaret eden 2 yaşındaki kızın ağzından çıkan sözler tüyler ürpertti: O benim
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Son Dakika Dünya Ölen büyükannesinin fotoğrafını işaret eden 2 yaşındaki kızın ağzından çıkan sözler tüyler ürpertti: O benim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölen büyükannesinin fotoğrafını işaret eden 2 yaşındaki kızın ağzından çıkan sözler tüyler ürpertti: O benim - Son Dakika
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