Ölen büyükannesinin fotoğrafını işaret eden 2 yaşındaki kızın ağzından çıkan sözler tüyler ürpertti: O benim - Son Dakika

TikTok'ta @gi_gi216 adlı kullanıcı tarafından paylaşılan video, kısa süre içerisinde binlerce görüntülenme aldı. Gigi isimli kadın, evde başlarına gelen ilginç olay hakkında takipçilerine bilgi verdi.

FOTOĞRAFI İŞARET EDEREK, "O BENİM" DEDİ

Gigi, 2 yaşındaki Ella isimli kızının evde oturdukları sırada büyük büyük annesinin fotoğrafını işaret ederek, "O benim" dediğini söyledi. Küçük kızın, fotoğrafı gördüğünde ise mimiklerinin değiştiğini anlattı.

60-70 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Fotoğraftaki kadının, Gigi'nin annesinin annesi olduğu ve yaklaşık 60- 70 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Aile üyeleri, başlarına gelen bu olay nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi.