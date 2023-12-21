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Ölen karısıyla günlerce yaşadı! Polisler eve geldiğinde yaşlı kadının bedeninin yarısı yoktu - Son Dakika
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Ölen karısıyla günlerce yaşadı! Polisler eve geldiğinde yaşlı kadının bedeninin yarısı yoktu

ABD'de 60 yaşındaki bir adam, ölen karısının cesedini günlerce evinde tuttuğu ve iki köpeğinin karısının cesedini yemesine izin verdiği gerekçesiyle tutuklandı. Yaşlı adamın polise verdiği ifade ise akıllara zarar.

Ölen karısıyla günlerce yaşadı! Polisler eve geldiğinde yaşlı kadının bedeninin yarısı yoktu
21.12.2023 - 12:49,  Güncelleme: 12:53
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Gary Johnson'ın ölen karısının cansız bedenini günlerce evinde bırakarak suçlandığı şok edici detaylarla ortaya çıktı.

POLİSE EVİNDE BİLİNMEYEN BİR KİŞİNİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Korkunç olayda Gary Johnson, Cumartesi günü polise evinde bilinmeyen bir kişi olduğunu ihbar ederek, karısının öldüğünü ifade etti. Ancak polis olay yerine geldiğinde, evin içinde sırtüstü yatan ve kanlar içinde olan kadının cesediyle karşılaştı.

Ölen karısının cesedini günlerce evde bekletti! Köpekler kadının ayağını kemirdi

İKİ KÖPEĞİ KADININ AYAĞINI YEMİŞ

Tutuklanan Johnson, polislere iki köpeğinin karısının ayağını kemirdiğini belirterek, cesedinin bu nedenle eksik olduğunu iddia etti.

Ölen karısının cesedini günlerce evde bekletti! Köpekler kadının ayağını kemirdi

KARISINDAN AYRILMAK İSTEMEMİŞ

Gary Johnson'ın sorgusunda, karısının oturma odasında yardım istediği anı hatırladığını ancak ulaştığında karısının hayatta olmadığını fark ettiğini söyledi. Ancak duygusal bir bağ kurduğu karısını kaybetmek istemeyen Johnson, cesedi yaklaşık 4 gün boyunca oturma odasının zemininde bıraktığını itiraf etti. Johnson, Çarşamba günü mahkemeye çıkarıldı ve 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Ön duruşma, 18 Ocak'ta planlanmakta.

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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ölen karısıyla günlerce yaşadı! Polisler eve geldiğinde yaşlı kadının bedeninin yarısı yoktu - Son Dakika
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