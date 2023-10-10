Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 4. gününde devam ederken bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Yerleşim yerlerini hedef alan İsrail, çoluk çocuk demeden herkesi bombalıyor. Gazze'de vurulan bir binanın enkazından kızının cansız bedenini çıkartan babanın görüntüleri ise yürekleri dağladı.
İsrail bombaları ile yerle bir olmuş binadan kızının cansız bedenini çıkartan acılı baba, o esnada kendisini görüntüleyenlere "Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, direnenleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Son Dakika › Dünya › İsrail bölgede katliam yapıyor! Kızının cansız bedenini kucağına alan babanın dudaklarından tek cümle döküldü - Son Dakika