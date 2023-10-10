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İsrail bölgede katliam yapıyor! Kızının cansız bedenini kucağına alan babanın dudaklarından tek cümle döküldü - Son Dakika

İsrail bölgede katliam yapıyor! Kızının cansız bedenini kucağına alan babanın dudaklarından tek cümle döküldü

Son Güncelleme: 10.10.2023 11:50

İsrail'in yerleşim yerlerini vurması sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Vurulan bir binanın enkazından kızının cansız bedenini çıkaran baba, ''Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, direnenleri desteklemeye devam edeceğiz'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 4. gününde devam ederken bölgeden korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Yerleşim yerlerini hedef alan İsrail, çoluk çocuk demeden herkesi bombalıyor. Gazze'de vurulan bir binanın enkazından kızının cansız bedenini çıkartan babanın görüntüleri ise yürekleri dağladı.

"DİRENENLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail bombaları ile yerle bir olmuş binadan kızının cansız bedenini çıkartan acılı baba, o esnada kendisini görüntüleyenlere "Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, direnenleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Filistin, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail bölgede katliam yapıyor! Kızının cansız bedenini kucağına alan babanın dudaklarından tek cümle döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail bölgede katliam yapıyor! Kızının cansız bedenini kucağına alan babanın dudaklarından tek cümle döküldü - Son Dakika
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