Ölen köpeğinin küllerini savurmak istedi, havada ortaya çıkan şekil herkesi şok etti

Dünya genelinde ölülere yönelik uygulamalar farklılık gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Hristiyan ülkelerde genelde ölüleri yakma uygulaması hakim. İşte köpeği için bunu uygulayan kadının başına gelenler, herkesi şok etti.

ÖLEN KÖPEĞİNİ YAKTI

Chicago'da yaşayan bir kadın, köpeği Biscuit'in ölmesinin ardından geleneklerine uyarak köpeğin cansız bedenini yaktı. Ardından yanına aldığı küllerle birlikte göle gitti.

ORTAYA ÇIKAN SİLÜET ÜRKÜTTÜ

Kadın, yanında getirdiği külleri göle savurmak istedi. Fakat bu sırada ortaya çıkan köpek silüeti, izleyen herkesi hayretler içerisinde bıraktı.