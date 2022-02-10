Üye Girişi
Ölüm sonrasını araştıran bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor - Son Dakika

Ölüm sonrasını araştıran bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor

10.02.2022 09:28
Ölüm sonrasını araştıran bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor

Ölümden sonrası hakkında araştırmalarda bulunan fizik profesörü Dr. Sean Carroll'un açıklamaları tartışma yarattı. İnsanın ölümünün ardından bilincin bir süre devam ettiğini belirten Carroll ancak daha sonra fizikle bilinç arasındaki bağın koptuğunu ve bu nedenle ölümden sonra yaşam olmayacağını savundu.

İnsanın ölümünden sonra neler olduğu en çok merak edilen konulardan biri. Bilim insanları da bu soruya cevap vermek için araştırmalar gerçekleştiriyor. Ölümden sonrasına ilişkin yaptığı araştırmalarla tanınan fizik profesörü Dr. Sean Carroll'un son gerçekleştirdiği araştırma ise tartışmalara neden oldu.

"ÖLÜMDEN SONRA YAŞAM OLMASI İMKANSIZ"

Ölümden sonra yaşamın imkansız olma nedenleriyle ilgili konuşan Carroll, "Çünkü bu durumun gerçekleşmesi için fiziksel bedenle bilincin tamamen ayrı olması gerekir. Ancak insanın fiziksel yapısıyla bilinç yapısı birbirine bağlıdır ve bilinç, fizikle var olmaya devam eder" dedi.

"BUNUN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN BİR YOL YOK"

Ruhun ölümden kurtulma imkanı olmadığını söyleyen Carroll, "Bedenlerimiz öldükten sonra ruhumuzun hayata devam etmesi fiziksel olarak açıklanamıyor. Günlük yaşamdaki fiziksel yasalar tamamen anlaşılmıştır ve ölümden sonrası için bir yol yoktur" ifadelerini kullandı. Carroll'a göre ruh, insanın ölümünden bir süre sonra yok oluyor.

YORUMLAR
500

Bilim İnsanı, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ölüm sonrasını araştıran bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
09:27 Saffet Sancaklı cenazede soyuldu!
09:17 Cep telefonunun bataryası öyle patladı ki, duyanlar bomba atıldı sandı!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
09:12 Semra Güzel'in fotoğrafında yer alan kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı: Beni örgüt kampına Semra Güzel götürdü
08:50 5 dakikada bitti! Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden boşandı
08:47 Yağmurlar bir süre ara verecek! 10 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
08:28 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:22 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:14 Hamile eşini öldüren adamdan klasik savunma!
08:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Geçmiş olsun" paylaşımlarına tek tek cevap verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 09:35:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ölüm sonrasını araştıran bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement