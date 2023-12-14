Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim

Lauren Canaday, Şubat 2023'te kalp krizi geçirdi. Hayata döndürülmeden önce kalbi 24 dakika boyunca atmayı bıraktı. Canaday Artık tam olarak o dönemde gördüklerini ve hissettiklerini paylaştı. Canaday, "Bir ışık ya da tünel görmedim ama derin bir huzur duygusuna kapıldım. Artık kesinlikle ölümden korkmuyorum." ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN ÖLÜME YAKIN DENEYİMLERİNİ BELGELEDİ

Ölmeden hemen önce hayatınızın beyaz bir ışık gibi gözlerinizin önünden geçtiğine ciddi bir inanış var. Gerçekte bilim insanları, 'ölen' ve hayata döndürülen insanların ölüme yakın deneyimlerini belgeledi.

65 VAKADAN 18'İ TAMAMEN İYİLEŞTİ

İnanılmaz derecede nadir görülen bu durum, sanki hayata geri dönmüş gibi görünse de aslında ölmemiş olmalarının dışında, doktorlar bu olgunun kesin nedenini hala bilmiyorlar. Bunu yaşayan insanların çoğunluğu 'geri döndükten' sonra genellikle uzun süre yaşayamıyor. Aslında Cleveland Clinic'e göre 1982'den 2018'e kadar belgelenen 65 vakadan yalnızca 18 kişi tamamen iyileşti.

"BİR IŞIK YA DA TÜNEL GÖRMEDİM"

24 dakika boyunca tıbben ölen Lauren Canaday, kendi deneyimini anlatırken, yaşananları aynen aktardı ve bu süre zarfında gördüklerini ve hissettiklerini ortaya çıkardı. Lauren Reddit'te şunları yazdı: "Geçen Şubat ayında evde ani kalp krizi geçirdim; kocam 911'i aradı ve CPR'ye başladı. Acil servis ekiplerinin beni hayata döndürmesi 24 dakika sürdü. Yoğun bakımda geçirdiğim 9 günün ardından "bilişsel olarak sağlam" ilan edildim ve MR'larda görünür bir beyin hasarım yok. Bir ışık ya da tünel görmedim ama derin bir huzur duygusuna kapıldım. Aslında stresli olduğumda bunun gerçekleştiği ofis katımdaki noktaya dönüyorum... Tuhaf ama gerçek. Hatırlanacak/anlatılacak belirgin bir şey görmesem de artık kesinlikle ölümden korkmuyorum."

"ARTIK ÖLÜM KONUSUNDA ENDİŞELENMİYORUM"

Ölümden dönen kadın başka bir yorumda şöyle devam etti: "Yaşam ve ölüm arasında çok ince bir çizgi olduğunu hissediyorum ve arkadaşlarımla, ailemle daha fazla vakit geçirdiğim için minnettar olsam da artık ölüm konusunda endişelenmiyorum. Hayatta sıklıkla yaşanan acılardan çok daha fazla endişeleniyorum"