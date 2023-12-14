 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim - Son Dakika
Üye Girişi

Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim

Kalp krizi geçrien ve 24 dakika boyunca kalbi duran Lauren Canaday isimli kadın, o sırada neler yaşadığını anlattı. "Bir ışık ya da tünel görmedim ama derin bir huzur duygusuna kapıldım. Artık kesinlikle ölümden korkmuyorum" dedi.

Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
14.12.2023 - 15:33,  Güncelleme: 15:38
Abone Ol

Lauren Canaday, Şubat 2023'te kalp krizi geçirdi. Hayata döndürülmeden önce kalbi 24 dakika boyunca atmayı bıraktı. Canaday Artık tam olarak o dönemde gördüklerini ve hissettiklerini paylaştı. Canaday, "Bir ışık ya da tünel görmedim ama derin bir huzur duygusuna kapıldım. Artık kesinlikle ölümden korkmuyorum." ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN ÖLÜME YAKIN DENEYİMLERİNİ BELGELEDİ

Ölmeden hemen önce hayatınızın beyaz bir ışık gibi gözlerinizin önünden geçtiğine ciddi bir inanış var. Gerçekte bilim insanları, 'ölen' ve hayata döndürülen insanların ölüme yakın deneyimlerini belgeledi.

65 VAKADAN 18'İ TAMAMEN İYİLEŞTİ

İnanılmaz derecede nadir görülen bu durum, sanki hayata geri dönmüş gibi görünse de aslında ölmemiş olmalarının dışında, doktorlar bu olgunun kesin nedenini hala bilmiyorlar. Bunu yaşayan insanların çoğunluğu 'geri döndükten' sonra genellikle uzun süre yaşayamıyor. Aslında Cleveland Clinic'e göre 1982'den 2018'e kadar belgelenen 65 vakadan yalnızca 18 kişi tamamen iyileşti.

Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim

"BİR IŞIK YA DA TÜNEL GÖRMEDİM"

24 dakika boyunca tıbben ölen Lauren Canaday, kendi deneyimini anlatırken, yaşananları aynen aktardı ve bu süre zarfında gördüklerini ve hissettiklerini ortaya çıkardı. Lauren Reddit'te şunları yazdı: "Geçen Şubat ayında evde ani kalp krizi geçirdim; kocam 911'i aradı ve CPR'ye başladı. Acil servis ekiplerinin beni hayata döndürmesi 24 dakika sürdü. Yoğun bakımda geçirdiğim 9 günün ardından "bilişsel olarak sağlam" ilan edildim ve MR'larda görünür bir beyin hasarım yok. Bir ışık ya da tünel görmedim ama derin bir huzur duygusuna kapıldım. Aslında stresli olduğumda bunun gerçekleştiği ofis katımdaki noktaya dönüyorum... Tuhaf ama gerçek. Hatırlanacak/anlatılacak belirgin bir şey görmesem de artık kesinlikle ölümden korkmuyorum."

"ARTIK ÖLÜM KONUSUNDA ENDİŞELENMİYORUM"

Ölümden dönen kadın başka bir yorumda şöyle devam etti: "Yaşam ve ölüm arasında çok ince bir çizgi olduğunu hissediyorum ve arkadaşlarımla, ailemle daha fazla vakit geçirdiğim için minnettar olsam da artık ölüm konusunda endişelenmiyorum. Hayatta sıklıkla yaşanan acılardan çok daha fazla endişeleniyorum"

YORUMLAR

Kalp Krizi, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim - Son Dakika


15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli... Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli...
14:37
Dışişleri Bakanı Fidan: 'Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. Dışişleri Bakanı Fidan: "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz.
14:37
Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:36
Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:33
Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:29
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi

Son Dakika
14:37 Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:33 Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:36 Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:29 Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi, Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına indi
14:27 Osmaniye'de FETÖ üyesi kadın elbise dolabının arkasında yakalandı
14:07 Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:26 Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
13:28 Putin, Türkiye'ye geliyor! Haberi bizzat verip Erdoğan'a övgüler dizdi
13:21 Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 9 Ocak'ta uzaya gönderilecek
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 15:44:01. #1.11#
SON DAKİKA: Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement