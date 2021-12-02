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Omicron: Güney Afrika'da yeni vaka sayısı son 24 saatte iki katına çıktı - Son Dakika
BBC

Omicron: Güney Afrika'da yeni vaka sayısı son 24 saatte iki katına çıktı

02.12.2021 16:58
Omicron: Güney Afrika'da yeni vaka sayısı son 24 saatte iki katına çıktı

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer yeni Covid varyantı Omicron'un ülke çapında enfeksiyonlarda büyük bir artışa sebep olduğu açıkladı.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer yeni Covid varyantı Omicron'un ülke çapında enfeksiyonlarda büyük bir artışa sebep olduğu açıkladı. Ülkede son 24 saatte 8 bin 500 yeni Covid vakası kayıtlara geçti. Bu sayının bir gün öncesinde 4 bin 300 olduğunu söyleyen yetkililer, Omicron'un Güney Afrika'da baskın varyant haline geldiğini paylaştılar.

Ülkede bir hafta önce kayıtlı koronavirüs vakalarının sayısı sadece 300'dü.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri Covid nedeniyle hastaneye başvurularda artış yaşandığını ve bu başvuruların çoğunluğunu aşısız bireylerin oluşturduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Afrika için Bölge Acil Durum Direktörü Dr. Salam Gueye, Afrika'da aşılanma oranlarının hâlâ tehlikeli bir biçimde düşük olduğunu belirtti.

Bloomberg'ün haberine göre Güney Afrika, Pfizer ve Merck ile Covid-19 hapları sipariş etmek üzere görüşmeler yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Omicron varyantının dünya çapıda en az 24 ülkede tespit edildiğini açıkladı. Peki hızla yayılan Omicron varyantı ile ilgili son durum ne?

Finlandiya, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'da ilk Omicron vakaları kayıtlara geçti

Yeni seyahat sınırlamaları açıklaması beklenen Hindistan, 'riskli ülkeler'den ülkeye ulaşanlara zorunlu Covid testi yapılmasını ön görüyor.

Ülkenin en büyük şehri Mumbai, riskli ülkelerden Hindistan'a ulaşan tüm yolculara Çarşamba günü yedi gün karantina zorunluluğu getirdi.

Hindistan'da baskın olan Delta varyantı, geçtiğimiz Nisan ve Haziran arasında ülke genelinde 200 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu. Dünyanın ikinci en yüksek vaka sayısına sahip ülkesi olan Hindistan'da, resmi rakamlara göre hastalığın bulaştığı kişi sayısı 34 milyona ulaştı. Bugüne kadar 470 bin kişinin covid nedeniyle öldüğü belirtilse de, gerçek sayının bunun on katı olabileceği de not ediliyor.

Avrupa'da resmî olarak saptanmış en fazla Omicron varyantının görüldüğü ülke olan Hollanda'da, yeni varyantın varlığı ilk kez Pazar günü açıklanmıştı.

Cuma günü Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen 600 yolcudan 61'inin testleri pozitif çıkmış, bu kişilerin 13'ünde koronavirüsün Omicron varyantının görüldüğü tespit edilmişti.

Ancak yapılan araştırmalar, bulaşıcı virüs varyantının resmî açıklamadan en az 1 hafta öncesinde de Hollanda'da dolaşımda olduğunu göstermişti.

GSK, Vir ile birlikte geliştirdiği tedavinin Omicron varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı

İngiltere ilaç düzenleme kurumu, ilaç şirketi GSK ve biyoteknoloji şirketi Vir'in ortak geliştirdiği antikor tedavisini, hafif ve orta şiddette Covid-19 belirtileri gösteren ve ağır hastalık geliştirme riski olan hastalar için onayladı. İngiliz ilaç şirketi GSK, Vir ile birlikte geliştirdiği tedavinin Omicron varyantına karşı etkili olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleme kurumu da, Fransız biyoteknoloji şirketi Valneva'nın protein bazlı aşısının aşamalı incelemesinin başladığını duyurdu.

Omicron: Güney Afrika'da yeni vaka sayısı son 24 saatte iki katına çıktı

Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Omicron, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Omicron: Güney Afrika'da yeni vaka sayısı son 24 saatte iki katına çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

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