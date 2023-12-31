On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas\'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım

Erdoğan\'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi. "Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı. Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekranda, "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti. Gazze'ye yönelik saldırılara karşı olmadıklarını söyleyen göstericiler, Netanyahu'yu 7 Ekim sonrası süreci "başarılı" yürütmemekle suçladı.

"NETANYAHU'NUN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN BURADAYIZ"

Raphael Malinovitz, "Netanyahu'nun görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla görevden alınması talebiyle buradayız." dedi. İsrail güvenlik birimlerinin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısı karşısında sorumluluklarını üstlendiğini söyleyen Malinovitz, Netanyahu'yu yaşananların sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı.

İSRAİL'DE ERKEN SEÇİM İSTİYORLAR

Göstericilerden Sara Abraham, Netanyahu hükümetini İsrail'de "demokrasiyi yok etmek"le suçlayarak, erken seçim istediklerini kaydetti. Abraham, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu hükümetinin halka ve güvenliğe önem vermek yerine kendilerine ve yolsuzluklarına odaklandıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

NETANYAHU İSTİFA ÇAĞRILARI SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ülke genelinde protesto edilen ve istifası istenen Netanyahu sessizliğini bozdu. IDF'nin Hamas'ı devirmeye yönelik askeri harekatı sona erdiğinde istifa etmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda Netanyahu şu yanıtı verdi; "Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım."

"NETANYAHU GÖREVDE KALMAYA KARARLI"

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi bu gelişmeyi "Netanyahu, azalan popülaritesine rağmen görevde kalmaya kararlı ve ülkenin güvenliğine olan bağlılığında kararlı" yorumu ile okurlarına servis etti.