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On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım - Son Dakika
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On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren ve 21 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu artık kendi ülkesinde de "istenmeyen adam" ilan edildi. Tel Aviv'de binlerce kişinin düzenlediği protesto gösterisiyle istifaya davet ettiği Netanyahu sessizliğini bozdu. Netanyahu, "Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım" diye konuştu.

31.12.2023 - 10:55,  Güncelleme: 11:02
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi. "Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı. Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekranda, "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti. Gazze'ye yönelik saldırılara karşı olmadıklarını söyleyen göstericiler, Netanyahu'yu 7 Ekim sonrası süreci "başarılı" yürütmemekle suçladı.

On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım

"NETANYAHU'NUN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN BURADAYIZ"

Raphael Malinovitz, "Netanyahu'nun görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla görevden alınması talebiyle buradayız." dedi. İsrail güvenlik birimlerinin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısı karşısında sorumluluklarını üstlendiğini söyleyen Malinovitz, Netanyahu'yu yaşananların sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı.

On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım

İSRAİL'DE ERKEN SEÇİM İSTİYORLAR

Göstericilerden Sara Abraham, Netanyahu hükümetini İsrail'de "demokrasiyi yok etmek"le suçlayarak, erken seçim istediklerini kaydetti. Abraham, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu hükümetinin halka ve güvenliğe önem vermek yerine kendilerine ve yolsuzluklarına odaklandıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım

NETANYAHU İSTİFA ÇAĞRILARI SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Ülke genelinde protesto edilen ve istifası istenen Netanyahu sessizliğini bozdu. IDF'nin Hamas'ı devirmeye yönelik askeri harekatı sona erdiğinde istifa etmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda Netanyahu şu yanıtı verdi; "Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım."

On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım

"NETANYAHU GÖREVDE KALMAYA KARARLI"

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi bu gelişmeyi "Netanyahu, azalan popülaritesine rağmen görevde kalmaya kararlı ve ülkenin güvenliğine olan bağlılığında kararlı" yorumu ile okurlarına servis etti.

On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas\'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
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Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım - Son Dakika
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