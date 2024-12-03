Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç - Son Dakika
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Dünya

Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç

Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç

Suriye'de Tel Rıfat'ı PKK/YPG'den alan Suriye Milli Ordusu'na bağlı muhalif güçler, şimdi de Münbiç'e operasyona hazırlıyor. Saatler içerisinde başlaması beklenen operasyon için takviye kuvvetler Münbiç'e hareket etmeye başladı. Onlarca araç bölgeye giderken, Türkiye için önemi büyük olan Münbiç'in PKK/YPG'den temizlenmesi bekleniyor.

03.12.2024 16:30
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Suriye'de geçtiğimiz hafta Beşar Esad rejimine karşı başlatılan harekatta Suriye Milli Ordusu (SMO) öncülüğündeki muhalif gruplar büyük yol katetti. Halep, İdlib, Hama ve son olarak Tel Rıfat'ı terör örgütü PKK/ YPG'den temizleyen silahlı muhalifler, Beşar Esad'a ağır darbe indirdi.

TEL RIFAT'TAN SONRA HEDEF MÜNBİÇ

Tel Rıfat'ı terör örgütünün döşediği mayınlardan temizleyen silahlı muhaliflerin yeni hedefi belli oldu. Suriye Milli Ordusu, gözünü Münbiç'e dikti.

KONVOY YOLA ÇIKTI

Başını SMO'nun çektiği silahlı muhalifler, Münbiç'e doğru yola çıktı. Yayınlanan görüntülerde ağır silahlarla donatılmış onlarca aracın Münbiç'e hareket ettiği görüldü. Takviye ekiplerin de konvoya katıldığı belirtilirken, operasyonun saatler içerisinde başlaması bekleniyor. Muhalifler, operasyonla birlikte Münbiç'i terör örgütünden temizlemeyi hedefliyor.

MÜNBİÇ'İN ÖNEMİ

Münbiç'in terör örgütünden temizlenmesi Türkiye için de büyük önem arz ediyor. Fırat nehrinin 30 km batısında bulunan Münbiç Suriye İç Savaşı sırasında 2012'de ilk olarak muhalifler tarafından ele geçirilmiş, daha sonra 2014'te DAEŞ'in kontrolüne geçmiş ve 2016'da da PKK/YPG kenti işgal etmişti.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti. Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı. Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, dün PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı. Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

PKK'YPG'NİN TEL RIFAT'TAKİ İŞGALİ

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti. Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu. Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı. Esed rejimi karşıtı silahlı gruplarının Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından, rejim güçleri Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

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Son Dakika Dünya Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç - Son Dakika

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