Onlarca göçmenin karıştığı havuz kavgası Almanya'yı karıştırdı: Kendi ülkemizde yabancı olduk - Son Dakika
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Onlarca göçmenin karıştığı havuz kavgası Almanya'yı karıştırdı: Kendi ülkemizde yabancı olduk

21.06.2022 13:18
Onlarca göçmenin karıştığı havuz kavgası Almanya'yı karıştırdı: Kendi ülkemizde yabancı olduk

Almanya'da pazar günü halka açık bir havuzda yaşanan kavganın görüntüleri ülkede büyük ses getirdi. 100'den fazla göçmenin karıştığı kavga sonrası 3 kişi tutuklanırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Kavga görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda Alman, olaya "Kendi ülkemizde yabancı gibi hisseder olduk" sözleriyle tepki gösterdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yer alan Steglitz yüzme havuzunda çıkan ve 100'den fazla göçmenin dahil olduğu kavga ülkede gündem oldu.

OLAY BİR SU TABANCASI YÜZÜNDEN ÇIKTI

Polis, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayın bir su tabancası yüzünden çıktığı belirtilirken, durumu çözmek için bir düzine polis aracının bölgeye intikal ettiğini açıkladı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis tarafından aktarılan bilgiye göre, su tabancasıyla su savaşı yapan kişiler arasında kavga ilk olarak sözlü şekilde başlarken daha sonra ise fiziksel tartışmaya döndü. Alman polisi, güvenlik personeli arabuluculuk yapmak için devreye girince durumun daha da kızıştığını öne sürdü. Polis, yaşları 15 ve 21 olan üç kişinin tutuklandığını duyururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK DA YARALANDI

Olaya karışan bazı kişilerin tedavi için hastaneye gittiği belirtilirken, 10 yaşında bir çocuğun da kavga sırasında yumruk yediği öğrenildi.

"KENDİ ÜLKEMİZDE YABANCI GİBİ HİSSEDER OLDUK"

Kavga görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Almanlar duruma tepki gösterdi. Birçok kişi Almanya'da göçmenlerin çokluğundan dert yanarken, "Kendi ülkemizde yabancı gibi hisseder olduk." yorumunda bulundu. Bir kişi, "Çocukken çok güzel havuza giriyorduk artık her şey değişti" yazdı.

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Son Dakika Dünya Onlarca göçmenin karıştığı havuz kavgası Almanya'yı karıştırdı: Kendi ülkemizde yabancı olduk - Son Dakika


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SON DAKİKA: Onlarca göçmenin karıştığı havuz kavgası Almanya'yı karıştırdı: Kendi ülkemizde yabancı olduk - Son Dakika
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