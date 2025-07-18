Optimar Araştırma Başkanı Daşdemir: İsrail'in Türkiye'yi doğrudan hedef alabilmesi mümkün değil - Son Dakika
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Dünya

Optimar Araştırma Başkanı Daşdemir: İsrail'in Türkiye'yi doğrudan hedef alabilmesi mümkün değil

Optimar Araştırma Başkanı Daşdemir: İsrail\'in Türkiye\'yi doğrudan hedef alabilmesi mümkün değil
18.07.2025 15:16
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Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Haberler.com'da Dilşad Özcan'a konuştu. İsrail-Suriye hattındaki olası savaş ihtimalini değerlendiren Daşdemir, "Türkiye'nin güvenliği Tel Aviv'den başlıyor" diyerek dikkat çekti. İsrail'in Türkiye'yi doğrudan hedef almasının ise mümkün olmadığını vurguladı.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Haberler.com ekranlarında Dilşad Özcan'ın konuğu oldu. Programda İsrail-Suriye gerilimini yorumlayan Daşdemir, bölgedeki kaotik ortamın Türkiye'ye etkilerini değerlendirdi. İsrail'in savaş stratejilerinden Türkiye'nin olası müdahale senaryolarına kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yaptı.

"NETANYAHU'NUN SURİYE PLANI VAR"

Hilmi Daşdemir, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun politikalarına dikkat çekerek, "Netanyahu'nun, İsrail ve Dürziler arasında yaşanan problemi Suriye'ye taşımak gibi bir amacı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Suriye-İsrail arasında uzun soluklu bir savaş beklemediğini belirtti.

Optimar Araştırma Başkanı Daşdemir: İsrail'in Türkiye'yi doğrudan hedef alabilmesi mümkün değil

"İSRAİL KAOSTAN BESLENİYOR"

İsrail'in bölgede kriz ve çatışmadan beslendiğini vurgulayan Daşdemir, "İsrail kaostan besleniyor ve kaos oluşturmak işlerine geliyor" dedi. İsrail'in sürekli kriz üreterek kontrol sağlama peşinde olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ TEL AVİV'DEN BAŞLIYOR"

Bölgesel güvenlik açısından Tel Aviv yönetiminin Türkiye için belirleyici olduğunu ifade eden Daşdemir,

"Türkiye'nin güvenliği Tel Aviv'den başlıyor, Tel Aviv'in bize karşı tutumu bu şekilde devam ettikçe Türkiye'de gerçek anlamda bir güvenlikten söz etmek mümkün değil" diyerek dikkat çekti.

"İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRMAZ"

Türkiye ile İsrail arasında doğrudan bir çatışma beklemediğini söyleyen Daşdemir, "İsrail'in Türkiye'yi doğrudan hedef alabilmesi mümkün değil" dedi. "İsrail'in Türkiye'ye saldırması için aklını peynir ekmekle yemiş olması lazım" sözleriyle böyle bir olasılığı tamamen dışladı.

"TÜRKİYE CİDDİ BİR KARŞILIK VERİR"

Olası bir çatışmada Türkiye'nin sert bir karşılık vereceğini söyleyen Daşdemir, "Türkiye hem hava hem kara gücüyle ciddi bir karşılık verecektir" ifadelerini kullandı. İsrail'in bu gerçeği görmezden gelmesinin büyük bir hata olacağını belirtti.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Optimar Araştırma Başkanı Daşdemir: İsrail'in Türkiye'yi doğrudan hedef alabilmesi mümkün değil - Son Dakika

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