Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor - Son Dakika
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Dünya

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

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Suriye'de başkent Şam'ın güneyindeki Dürzi silahlı grupların başlattığı çatışma tehlikeli seviyeye ulaştı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dürzi azınlığı korumak bahanesiyle uluslararası topluma Suriye'ye müdahale çağrısında bulundu. İsrail'in skandal çağrısının ardından, Suriye ordusuna ait büyük bir konvoy ise çatışmaları durdurmak için Süveyda'ya doğru yola çıktı.

01.05.2025 21:27
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Suriye'de başkent Şam'ın güneyindeki silahlı Dürzi grupların başlattığı çatışmalar alevlendi. Suriye ordusu bazı bölgelerde kontrolü sağlasa da gerginliğin geçmemesi üzerine düğmeye bastı.

SURİYE ORDUSU SÜVEYDA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Suriye ordusuna ait konvoy Süveyda'ya doğru yola çıktı. Konvoyda ağır makineli silahlı askerlerin yer aldığı görüldü. Sonu görünmeyen konvoy cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

İSRAİL'DEN PROVOKATİF ÇAĞRI: SURİYE'YE MÜDAHALE EDİN

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dürzi azınlığı korumak bahanesiyle uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırdı. Dış misyon temsilcilerinin katıldığı bir resepsiyonda konuşan Saar, Yahudiler olarak azınlık olmanın ne demek olduğunu iyi bildiklerini savundu.

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Saar, Orta Doğu'nun azınlıklar için zor bir bölge olduğunu iddia ederek, "Uluslararası toplumu Suriye'deki azınlıkları, özellikle Dürzileri rejimden koruma rolünü yerine getirmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı. Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenleyen ve Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar, uluslararası toplumun Suriye'de yaşananları görmezden gelmemesi gerektiğini öne sürdü.

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

SURİYE'YE SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDULAR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz'ın orduya saldırı talimatı verdiği belirtildi. Habere göre, Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN PROVOKASYON VE ÇATIŞMALAR

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü. Silahlı Dürzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

"İSRAİL, SURİYE'DE OLUP BİTENLER KARŞISINDA BOŞ DURMAMALI"

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Şam'daki Sahnaya semtindeki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişlerini sağlayan İsrail, akşam saatlerinde ise Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye\'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Süveyda, Suriye, İsrail, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Fatih mehmet yıldız:
    Bu sefer fena toslayacaksın itrail 103 91 Yanıtla
  • Ers Çky:
    itrailin yeni taktiği %100 net 123 27 Yanıtla
  • 6490203:
    e bu dürzüler kendiler kaşınmış 69 61 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Yasasin ISRAIL 50 66 Yanıtla
  • Mustafa Sel:
    Türkiye suriyede durzilere ve yahudilere karşı askeri müdahale yapmaya kalkisirsa karşısında Chplileri bulur 20 61 Yanıtla
  • Mahir günüç:
    gelsene İsrail niye uluslararası çağrıda bulunuyorsun gelll 48 18 Yanıtla
  • semme dağ:
    dünyanın düzeni bozuktu iyice bozuldu abd başkanı malum zeka ve ahlak seviyesi ortada israilin yaptıkları ve sözde modern dünyanın tavrı .bir avuç para baronu dünyaya devletlerini ve insanlığı esir almış .bunca katliamı haksızlıkları zorbalıkları sinema filmi izler gibi seyirci kalan dünya devletleri. ve abd ve israilin para finasörü durumunda sözde büslüman arap devletleri . 36 22 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    İsrail ne yazık ki kazanmaya devam ediyor ve buna bazı siyasetçiler destek veriyor 31 14 Yanıtla
  • ismail bayram:
    Müslümanlar,onların masum çocukları ölürken,ac susuz bırakılırken kimse çıkıpta sert karşılık veririz diyemedi,yaziklar olsun diyorum.ne kaybımız olursa olsun,insanlığımızı haysiyetimizi herseyimizi kaybediyoruz bu yahudilere karşı,ama hesap günü var,ee ozaman kafamızı gömecek bi kum bulurmuyuz acep.. 19 25 Yanıtla
  • Fatih KEŞ:
    İsrail Suriye planlarını uyguluyor bizde uyuyoruz Ordumuz girip gerekeni yapmalı hem de açık açık dünya ya meydan okuyarak. 3 2 Yanıtla
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