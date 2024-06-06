Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti - Son Dakika
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Dünya

Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti

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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları 7 Ekim 2023'den bu yana hız kesmeden devam ederken dün Kudüs'te eylem yapan aşırı sağcı İsrailliler de Filistinli gazeteci Saif Kasımi'yi linç etti. Köşeye sıkıştırdıkları Kasımi'ye tekme ve yumruklarla saldıran kalabalığın daha sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü.

06.06.2024 07:59  Güncelleme: 08:20
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusunun saldırıları günden güne dozunu artırırken İsrail'de dün düzenlenen "Kudüs Günü" etkinliğinde görevini yapan bir gazeteciye linç girişiminde bulunuldu.

YÜRÜYÜŞ SIRASINDA ARBEDE ÇIKTI

Aşırı sağcı İsrailler, yürüyüş yaptıkları alanda görevini yapmaya uğraşan Filistinli gazeteci Saif Kasımi'ye saldırıp linç etti. Onlarca saldırgan köşeye sıkıştırdıkları Kasımi'ye saldırırken, adamı darp ettikten sonra uzaklaştılar.

Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti

ULUSLARARASI KAMUOYU AYAĞA KALKTI

Görgü tanıkları İsrailli saldırganların Kudüs'teki Arap ve Filistinlilere de hakaret ve tehdit ettiğini söyledi. Gazetecinin üzerinde İngilizce basın mensubu olduğunu ifade eden "press" yazan yelek olmasına rağmen böyle bir saldırının gerçekleşmesi uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti
Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti
Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti

İsrail, Kudüs, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Ordusu ayrı sağcısı ayrı saldırıyor! Kalabalık grup Filistinli gazeteciyi linç etti - Son Dakika
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