Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

Haberin Videosunu İzleyin
Orta Doğu\'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
28.02.2026 13:57  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Orta Doğu\'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Haber Videosu

İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakereler sonuçsuz kaldı. Ortak operasyon başlatan ABD ve İsrail, İran'da Tahran dahil çok sayıda kenti vurdu. Saldırı sonrası harekete geçen İran da İsrail'i hedef aldı. İran, bir yandan ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine de saldırı başlattı. İşte bölgede adım adım tüm yaşananlar...

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bu sabah İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını açıkladı. ABD güvenlik kaynakları, saldırıların ABD ve İsrail tarafından ortak şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. İran'ın başkenti Tahran, İsfahan, Kerec, Kirmanşah, Kum ve Tebriz'de patlama sesleri duyuldu.

Katz yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı" ifadelerini kullandı. Katz, bu nedenle İsrail genelinde acil durum ilan edildiğini söyledi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtilerek muhtemel füze saldırılarına hazırlıklı olma ve güvenli alanlara sığınma çağrısında bulunuldu.

İsrail'in İran'a yönelik son operasyonuna İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kararıyla "Aslanın Kükremesi" adının verildiği öğrenildi.

Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI VE HÜKÜMET KURUMLARI HEDEF ALINDI

İran medyasına yer alan haberlerde ise İran'a yönelik başlatılan hava saldırısında başkent Tahran'da çok sayıda noktanın hedef alındığı bildirildi. Haberlere göre Tahran'da Üniversite Caddesi ve Jomhouri bölgesine birkaç füze isabet etti. Tahran'da ayrıca İnkılap Caddesi, Pastur Caddesi, Seyyid Handan ve Sadıgiye bölgeleri ile Mehrabad Havalimanı hedef alındı. Hedef alınan kurumların Cumhurbaşkanlığı binası ve hükümet yerleşkesi, Adalet Sarayı, Yüksek Mahkeme binası, İran Atom Enerjisi Kurumu, İstihbarat Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Parchin Askeri Kompleksi olduğu kaydedildi.

Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kirmanşah, Kum ve Tebriz'de de patlama sesleri duyuldu.

HAMENEY GÜVENLİ BİR NOKTAYA GÖTÜRÜLDÜ, PEZEŞKİYAN'IN DURUMU İYİ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'da olmadığını ve güvenli bir yere götürüldüğü aktarıldı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

HAVA SAHALARI KAPATILDI, THY'DEN 10 ÜLKEYE UÇUŞ İPTALİ

İsrail, İran, Irak, BAE, Katar, Kuveyt ve Suriye hava sahalarını kapattı, tüm sivil uçuşlar iptal edildi. Hava sahalarının kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY); Lübnan, Suriye, Irak, İran, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a seferlerini iptal etti.

Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'tan, saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi. Trump, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık. Hedef İran rejiminden kaynaklanan tehdidi ortadan kaldırarak ABD halkını korumak. Füzelerini, füze sanayilerini ve donanmalarını yok edeceğiz. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
İran'ın saldırıları sırasında Kudüs genelinde sirenler devreye girdi.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları, ABD-İsrail saldırılarına karşı "işgal altındaki topraklara yönelik" geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı başlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu da yapılan bu saldırıları doğruladı.

ABD ÜSLERİ BİR BİR VURULDU

İsrail'i hedef alan İran, bir yandan ABD'nin Orta Doğu'daki üslerine de saldırı başlattı. İran'dan ateşlenen füzeler Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu.

Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
İran'ın ABD'nin Bahreyn'deki 5. filosunun karargahını vurduğu an.

AYLAR ÖNCESİNDEN PLANLANDI, 4 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

İsrail basınına konuşan ABD güvenlik kaynakları, operasyonun ABD ile koordinasyon içinde aylar öncesinden ortaklaşa planlandığını ve saldırı tarihinin haftalar önce belirlendiğini aktardı. Kaynaklar, İsrail'in bu operasyonda "tüm gücünü" kullanacağını ve ABD'nin de "aynı fikirde" olduğunu belirtti. Ortak saldırıların ilk aşamasının 4 gün sürmesinin planlandığını dile getiren kaynaklar, ilk saldırıların sabah saatlerinde yapılmasının amacının İranlıları şaşırtmak olduğunu vurguladı.

"SALDIRILAR AĞIR SONUÇLARA YOL AÇTI"

Adı açıklanmayan İranlı bir yetkili ilk saldırıların şiddet ve kapsamının özellikle bazı hassas noktalarda ağır sonuçlara yol açtığını belirtti. Kaynak, saldırılar sonucu çok sayıda Devrim Muhafızları personelinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını, önemli bir bölümünün operasyonel ve uzmanlık gerektiren kritik görevlerde bulunduğunu aktardı.

Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

MOSSAD'DAN İRANLILARA ÇAĞRI

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ise Farsça Telegram kanalından İranlılara "İran'ı eski görkemli günlerine döndürmeye yardım etmeleri" çağrısında bulundu. Açıklamada, "İranlı kardeşlerimiz, yalnız değilsiniz. Özellikle sizin için son derece güvenli ve özel bir Telegram kanalı açtık. Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz" denildi. Mossad, İranlılara "Rejime karşı haklı mücadelenizin fotoğraflarını ve videolarını bizimle paylaşın" çağrısı yaptı.

İRAN MEDYASINA SİBER SALDIRI DALGASI

Diğer yandan, başta IRNA ve ISNA Haber Ajansları olmak üzere birçok haber sitesinin siber saldırıya uğradığı bildirildi. Söz konusu haber ajanslarının internet sitelerinde erişim sorunları yaşanırken, bazı platformlarda içeriklerin değiştirildiği veya sitelere ulaşılamadığı aktarıldı. Saldırıların yalnızca belirli ajanslarla sınırlı kalmadığı, çok sayıda haber sitesinin de hedef alındığı ve siber saldırıların sürdüğü öğrenildi.

Uluslararası İlişkiler, Operasyon, Orta Doğu, Tahran, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor - Son Dakika

ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
Galatasaray’ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Tunceli’de kar kalınlığı insan boyunu aştı Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı
Yargıya taşındı Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi Yargıya taşındı! Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi
ABD’nin İran’ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler ABD'nin İran'ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte “Kabe’de Hacılar“ ilahisini söyledi Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
Sular altında kalmıştı İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu’nun son hali Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
İran’da bir ilkokul vuruldu 40 öğrenci hayatını kaybetti İran'da bir ilkokul vuruldu! 40 öğrenci hayatını kaybetti
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı

15:02
Kadıköy Boğası’nın ’’Nişanlım’’ dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
Kadıköy Boğası'nın ''Nişanlım'' dediği Rabia olayının aslı astarı ortaya çıktı
14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:19
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 40 öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 40 öğrenci hayatını kaybetti
14:15
Dünyanın konuştuğu görüntü Radarlar bu uçağı takip etti
Dünyanın konuştuğu görüntü! Radarlar bu uçağı takip etti
14:06
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Ecel terleri döktüğümüz maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
13:12
İran’ın vurduğu Abu Dabi’de son durum Kucağında çocukla sığınağa koştu
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu
12:55
Diz boyu kar yağdı Sizce burada maç oynanır mı
Diz boyu kar yağdı! Sizce burada maç oynanır mı?
12:53
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, 10 ülkeye uçak seferlerini iptal etti
12:46
İran’ın Bahreyn’deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada
12:40
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek’in hak mahrumiyeti cezasını onadı
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı
12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün’de ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 15:17:51. #7.13#
SON DAKİKA: Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.