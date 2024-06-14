Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı - Son Dakika
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Dünya

Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

Orta Doğu\'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah\'tan İsrail\'e son uyarı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail saldırılarına hız kesmeden devam ederken, Orta Doğu'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Hizbullah'ın Tel Aviv'e yönelik saldırıları sonrası İsrail ordusunun Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın yardımcısını öldürdüğü öne sürüldü. Bu bağlamda Lübnanlı hesaplar ve haber siteleri ise Orta Doğu'daki yeni savaşın 24 saat içinde başlayacağını belirtiyor. Hizbullah, İsrail'i tehdit ederek "Hayatta kalmak istiyorsanız güneye kaçın" dedi.

14.06.2024 09:39
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İsrail-Hamas arasında Ekim ayında başlayan savaşa jet hızında dahil olan Lübnan'daki Hizbullah, kısa sürede İsrail'in kuzeyine sayısız saldırı düzenledi. Tel Aviv ordusunun bu saldırılara karşılık olarak Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın yardımcısını öldürdüğü öne sürülürken, Lübnan haber siteleri Orta Doğu'da 24 saat içinde yeni bir savaşın başlayacağını ifade etti.

İSRAİL'İ YANGIN YERİNE ÇEVİRDİLER

Lübnan merkezli Hizbullah tarafından fırlatılan roketler nedeniyle çıkan yangınlar İsrail'in kuzeyinde geniş bir alanı etkisi altına aldı. Bu arada yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle İsrail'in takviye ekip talebinde bulunduğu bildirildi. İsrail medyası, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Şimona bölgesindeki yerleşim alanlarında devam eden yangınların kontrol alınması çalışmaları sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını duyurdu.

Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

"BU ÇATIŞMADAN SİYONİSTLER ZARARLI ÇIKACAK"

Ayrıca medya Kiryat Şimona ve Taberiyye'de hava sıcaklığının 43 dereceyi geçtiği bilgisini vererek, sadece Celile ve Golan (işgal altındaki Suriye toprakları) bölgelerinde 15 yangın noktasının varlığının gözlendiğini kaydetti. Dahası İran, İsrail'in bu saldırılara misilleme olarak Lübnan'a girmesine karşı Tel Aviv'i uyardı. İran Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bagheri Kani İsrail'i, "Bu çatışmadan siyonistler zararlı çıkacak" dedi. Lübnan basınında çıkan haberlerde ise İsrail-Lübnan arasında çıkacak olan savaşı şimdilik ABD'nin kapalı kapılar ardında engellediği yazıldı.

"HAYATTA KALAMAZSINIZ, SİZE TAVSİYEM GÜNEYE KAÇIN"

Öte yandan Lübnan medyasının Telegram kanallarına dayandırdığı haberlerde Hizbullah'ın topyekün bir savaş için son hazırlıkları tamamlandığı ifade edildi. Hizbullah destekçisi Telegram kanalları şu anda İsrail'e yönelik tehditlerle dolu bunlardan en dikkat çekeni ise "Hafta sonuna kadar vaktiniz var, hayatta kalamazsınız, size tavsiyem güneye kaçın." paylaşımları. Bu paylaşımları nedeni olarak ise Hizbullah'ın lideri Nasrallah'ın en önemli yardımcılarından Hasdim Safi'nin öldüğü iddiası. Hizbullah kanadı Safi'nin öldüğünü iddia etse ne İsrail ve Beyrut kanadından konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.

Hasan Nasrallah, Orta Doğu, Tel Aviv, Lübnan, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Deniz Öztürk: Hep aynı senaryo kuru boş tehdit karşılığı olmayan sözler madem o kadar güçlüsünüz neden izin verdiniz israilin bu kadar ilerlemesine yoksa yolu siz mi Açtınız? 28 3 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Onlar ne zaman yeryüzünde yükselip kibirlenseler hemen bozunculuk çıkarmışlardır. ancak hazreti Allah her seferinde onların üzerine kudret sahibi kullarını gönderir. Bu bazen Hitler olur, bazen Buhtunassar. Ne zaman savaş için bir ateş yaksalar Allah o ateşi söndürmüştür. Zaten onlar Müslümanlarla ancak yüksek yerlerden ve burçların arkasından savaşabilirler 14 2 Yanıtla
  • Celal Beştaş: umarım dogru haberdir 12 3 Yanıtla
    Mehmet şirin Kurtbey21: yy6 0 0
  • Mehmetali Karatay: Bu şam şeytanına inan varmı 3 2 Yanıtla
  • Emin çetiner: helal olsun 3 1 Yanıtla
  • Cengiz Başal: Ortalık karışacak vaziyet alın ???-? 1 1 Yanıtla
  • Şükrü null: haydi bismillah başlayın o zaman. zaten dünyanın çivisi çıkmıs. 1 1 Yanıtla
  • Cihan Ramazan: Ya he he. 2 0 Yanıtla
  • Ufuk Temel: Hep rüzgar 2 0 Yanıtla

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