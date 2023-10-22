Orta Doğu'daki askeri hareketlilik artıyor: Alman özel kuvvetlerini taşıyan uçak Güney Kıbrıs'a indi

İsrail- Filistin çatışması ve İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları devam ederken, bölgedeki askeri hareketlilik artıyor. Son olarak Alman ordusu, özel kuvvet birliklerini Kıbrıs adasına gönderdi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu ve sonrasında yaşanan gelişmeler Orta Doğu'yu karıştırdı.
Bölgede artan askeri hareketliliğe Alman ordusu da eklendi. Alman ordusuna mensup özel kuvvet birliklerini taşıyan bir uçak, Amerikan ve İngiliz askerlerinin de bulunduğu Güney Kıbrıs'taki bir askeri üsse iniş yaptı.
Öte yandan konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Alman özel kuvvetlerinin, Hamas'ın elinde tutulan Alman uyruklu rehinelerin kurtarılmasında İsrail ordusu ile birlikte çalışacağı iddia edilmişti.
İsrail-Filistin çatışmasında Tel Aviv yönetimine tam destek veren ABD, aralarında USS Dwight D. Eisenhower ve USS Gerald R. Ford uçak gemilerinin de bulunduğu büyük bir donanmayı Doğu Akdeniz'e göndermişti.
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