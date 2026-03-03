Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu\'daki gerilim tırmanırken Rusya\'dan kritik nükleer uyarısı
03.03.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'da nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceği uyarısında bulunarak, artan gerilimin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi.

Rusya, Orta Doğu'daki çatışmanın seyrine dair kritik bir uyarı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ile İsrail'in İran'a yönelik eylemlerinin bölgesel gerginliği tırmandırabileceğini ve bunun nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceği riskine dikkat çekti.

DİPLOMASİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Lavrov, son günlerde ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının bölgesel istikrarı sarsma ihtimaline işaret ederek, bu tür adımların İran'ın ve diğer Arap ülkelerinin nükleer kapasite arayışına yönelmesine yol açabileceğini ifade etti. Dışişleri yetkilisi, bu durumun savaşın hedeflerinden ters bir sonuç doğurabileceğini söyleyerek diplomasi çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

"PROVOKASYON" UYARISI

Rusya, İran saldırılarına tepki olarak da bu görüşleri daha önce resmi kanallardan dile getirmişti. Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in operasyonlarının "provokasyon" olduğunu savunarak, bunun insani, ekonomik ve potansiyel olarak radyolojik tehlikeler doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Uzmanlar, mevcut savaşın uluslararası güvenlik mimarisi üzerindeki etkilerini tartışırken, Lavrov'un bu uyarısının nükleer silahlanma riskinin diplomatik çözüm yollarıyla ele alınması gerektiğine dair güçlü bir mesaj verdiğini belirtiyor. Tüm taraflara tansiyonu düşürme ve diplomasiye dönme çağrısı yineleniyor.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Siyaset, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı - Son Dakika

Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Sergen Yalçın’dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran’dan ABD ve İsrail’e açık Tehdit: Pişman edeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz

14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
14:09
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu
"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 15:21:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.