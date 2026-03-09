Orta Doğu Uzmanı Arif Keskin: Çatışmanın KKTC'ye yayılma ihtimali var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orta Doğu Uzmanı Arif Keskin: Çatışmanın KKTC'ye yayılma ihtimali var

Orta Doğu Uzmanı Arif Keskin: Çatışmanın KKTC\'ye yayılma ihtimali var
09.03.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu Uzmanı Arif Keskin, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaşın seyrini değerlendiren Keskin, İran'da liderlik tartışmalarının başlayabileceğini söyledi. Keskin, savaşın kaderinin önümüzdeki bir ay içinde netleşebileceğini belirterek İran'ın uzun süre dayanıklılık göstermesinin zor olabileceğine dikkat çekti.

Orta Doğu uzmanı Arif Keskin, İran'daki liderlik tartışmalarından savaşın olası seyrine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Keskin, Mücteba Hamaney'in liderliğe getirilmesinin savaş koşullarının bir sonucu olduğunu savunurken, İran'ın çatışmayı bölgeselleştirmek isteyebileceğini söyledi.

"MÜCTEBA HAMANEY'İN SEÇİLMESİ SAVAŞ KOŞULLARININ BİR SONUCUDUR"

İran'da yaşanan liderlik tartışmalarına değinen Keskin, Mücteba Hamaney'in lider olarak öne çıkmasının mevcut savaş atmosferiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Keskin'e göre bu tercih aynı zamanda İran yönetiminin mevcut politikaları sürdürme niyetinin de bir göstergesi. Bununla birlikte İran içinde bu kararın tartışmalara yol açabileceğini belirten Keskin, önümüzdeki süreçte liderlik konusunda farklı görüşlerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

"İRAN'IN UZUN SÜRE DAYANMASI ZOR"

Savaşın askeri boyutunu değerlendiren Keskin, İran'ın uzun süreli bir çatışmaya dayanmasının kolay olmadığını dile getirdi. Keskin, mevcut tabloya bakıldığında savaşın gidişatının önümüzdeki bir ay içinde büyük ölçüde netleşebileceğini söyledi. Çin ve Rusya'nın ise doğrudan savaşa dahil olma ihtimalinin düşük olduğunu belirten Keskin, İran'ın bu iki ülkeyi hiçbir zaman tam anlamıyla müttefik olarak görmediğini ifade etti.

"ÇATIŞMANIN KKTC'YE YAYILMA İHTİMALİ VAR"

Keskin, İran'ın çatışmayı daha geniş bir bölgeye yayma ihtimali üzerinde de durdu. İran'ın savaşı bölgeselleştirmek isteyebileceğini söyleyen Keskin, bunun Türkiye başta olmak üzere çevre ülkeler için çeşitli sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Türkiye açısından İran'a yönelik olası askeri müdahalelerin farklı etkiler yaratabileceğini dile getiren Keskin, bölgedeki gerilimin Kıbrıs hattına kadar uzanma ihtimalinin de konuşulduğunu ifade etti.

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Orta Doğu Uzmanı Arif Keskin: Çatışmanın KKTC'ye yayılma ihtimali var - Son Dakika

Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:37:37. #7.13#
SON DAKİKA: Orta Doğu Uzmanı Arif Keskin: Çatışmanın KKTC'ye yayılma ihtimali var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.