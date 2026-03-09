Orta Doğu Uzmanı Arif Keskin: Çatışmanın KKTC\'ye yayılma ihtimali var

Orta Doğu uzmanı Arif Keskin, İran'daki liderlik tartışmalarından savaşın olası seyrine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Keskin, Mücteba Hamaney'in liderliğe getirilmesinin savaş koşullarının bir sonucu olduğunu savunurken, İran'ın çatışmayı bölgeselleştirmek isteyebileceğini söyledi.

"MÜCTEBA HAMANEY'İN SEÇİLMESİ SAVAŞ KOŞULLARININ BİR SONUCUDUR"

İran'da yaşanan liderlik tartışmalarına değinen Keskin, Mücteba Hamaney'in lider olarak öne çıkmasının mevcut savaş atmosferiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Keskin'e göre bu tercih aynı zamanda İran yönetiminin mevcut politikaları sürdürme niyetinin de bir göstergesi. Bununla birlikte İran içinde bu kararın tartışmalara yol açabileceğini belirten Keskin, önümüzdeki süreçte liderlik konusunda farklı görüşlerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

"İRAN'IN UZUN SÜRE DAYANMASI ZOR"

Savaşın askeri boyutunu değerlendiren Keskin, İran'ın uzun süreli bir çatışmaya dayanmasının kolay olmadığını dile getirdi. Keskin, mevcut tabloya bakıldığında savaşın gidişatının önümüzdeki bir ay içinde büyük ölçüde netleşebileceğini söyledi. Çin ve Rusya'nın ise doğrudan savaşa dahil olma ihtimalinin düşük olduğunu belirten Keskin, İran'ın bu iki ülkeyi hiçbir zaman tam anlamıyla müttefik olarak görmediğini ifade etti.

"ÇATIŞMANIN KKTC'YE YAYILMA İHTİMALİ VAR"

Keskin, İran'ın çatışmayı daha geniş bir bölgeye yayma ihtimali üzerinde de durdu. İran'ın savaşı bölgeselleştirmek isteyebileceğini söyleyen Keskin, bunun Türkiye başta olmak üzere çevre ülkeler için çeşitli sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Türkiye açısından İran'a yönelik olası askeri müdahalelerin farklı etkiler yaratabileceğini dile getiren Keskin, bölgedeki gerilimin Kıbrıs hattına kadar uzanma ihtimalinin de konuşulduğunu ifade etti.