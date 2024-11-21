Orta Doğu Uzmanı Yeniacun ikinci Trump dönemini Haberler.com'a değerlendirdi: Orta Doğu'da yeni bir anlaşma süreci başlayacak mı? - Son Dakika
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Orta Doğu Uzmanı Yeniacun ikinci Trump dönemini Haberler.com'a değerlendirdi: Orta Doğu'da yeni bir anlaşma süreci başlayacak mı?

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Orta Doğu Uzmanı Dr. Selim Han Yeniacun, Haberler.com'da yayınlanan ''AltıYedi'' programında, İkinci Trump yönetimiyle Orta Doğu'da yeni bir anlaşma sürecinin başlayıp başlamayacağını değerlendirdi. İlk etapta İbrahim Anlaşması gibi bir süreç beklemediğini belirten Yeniacun, ''Bölge devletlerinin belki de ABD'ye belli oranlarda tekrar güvenebilmesini sağlayacak bir meseleye parmak basarak başlayacağını düşünüyorum. O da Lübnan'dır.'' dedi.

21.11.2024 13:34
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Haberler.com'da yayınlanan "AltıYedi" programının moderatörleri Dr. Alihan Limoncuoğlu ve Fatih Fuat Tuncer'in konuğu Marmara Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü'nden Dr. Selim Han Yeniacun oldu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan Başkanlık seçimlerini Donald Trump kazandı. Trump'ın ikinci başkanlık dönemi, 20 Ocak 2025'te Kongre'de yemin ettiğinde resmen başlayacak. Seçim zaferinin ardından destekçilerine seslenen Trump, "Asyalı, Afrikalı, Arap, Müslüman Amerikalı herkesin desteğini aldık. Dört yıllık başkanlığımda hiç savaş olmadı. Ben savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım. Bu, demokrasi ve özgürlük için de büyük bir zaferdir." ifadelerini kullandı. Dr. Selim Han Yeniacun, Trump'ın savaşı bitirmek için nasıl bir yol izleyebileceğini değerlendirdi.

"TRUMP ŞUNU VADEDEBİLİR: HİZBULLAH LÜBNAN'DAN ÇEKİLSİN"

Trump'ın ilk etapta İbrahim Anlaşması gibi herkesin gözünün önünde veya zaten hali hazırda kesintiye uğramış bir süreçten başlamayacağını belirten Yeniacun, "Belki de ABD'ye belli oranlarda tekrar güvenebilmesini sağlayacak bir meseleye parmak basarak başlayacağını düşünüyorum. O da nedir? Lübnan'dır." dedi.

Bir taban ve halk hareketinin hale mevcut olmasının yanı sıra Lübnan içerisinde bir yönetilememezlik durumunun söz konusu olduğunu ifade eden Yeniacun, " Suriye'den İran'ın sağlamış olduğu Lübnan'a tedarik hatlarının kesintisi söz konusu. Trump şunu vadedebilir; bütün Orta Doğu devletlerine ve İran da bu noktada ikna edebilir. Hizbullah Lübnan'dan çekilsin kardeşim. Lübnan'ı tekrardan stabil bir hükümet çerçevesine oturtalım. Hizbullahçılar mı var? Evet. Çıktıkları harekete geri dönerler. Emel'e geri dönerler. Emel hareketi meclis içerisinde kendi varlığını, mevcudiyetini devam ettirir. 1989'da kaldığı yerden devam eder." şeklinde konuştu.

"ÖNCELİKLE LÜBNAN'I ÇÖZEBİLİR"

Trump'ın öncelikle Lübnan'ı çözebileceğini vurgulayan Yeniacun şu ifadeleri kullandı:

"Hizbullah ve silahlı gücünün ortadan kaldırılmış Körfez sermayesinin, Amerika'nın desteğinin hem Lübnan'a aktığı, hem belli orandaki İran üzerinden zaten Biden yönetimi İran'ın serbest bırakmış olduğu para meblağları vardı. Bunlar devam eder. İran'da maddi olarak bir kısım rahatlanır. Öncelikle Lübnan'ı çözebilir. Yani Lübnan'ı çözmesi çok daha kolay. Daha sonra Filistin meselesi üzerinde daha stabil Lübnan üzerinden bir kurgu gerçekleştirebilir. O kurgu ne olur ben de bilmiyorum ama realistik anlamda yapabileceği, çözebileceği bir Lübnan söz konusu. Ki halihazırda damadının da Lübnan olduğu göz önünde bulundurulduğunda."

Orta Doğu Uzmanı Yeniacun ikinci Trump dönemini Haberler.com\'a değerlendirdi: Orta Doğu\'da yeni bir anlaşma süreci başlayacak mı?

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Son Dakika Dünya Orta Doğu Uzmanı Yeniacun ikinci Trump dönemini Haberler.com'a değerlendirdi: Orta Doğu'da yeni bir anlaşma süreci başlayacak mı? - Son Dakika

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