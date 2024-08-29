Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal - Son Dakika
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Dünya

Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal

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İspanya'nın Benidorm şehrinde tatil yapan Rara Armstrong isimli kadın, oğlunun tabletini kullanarak odaya yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüleri izleyince neye uğradığını şaşırdı. Görüntülerde odaya gizlice giren resepsiyonistin kadının iç çamaşırlarını kokladığı görülüyor.

29.08.2024 10:11
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İspanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Benidorm şehrinde oğluyla birlikte tatil yapan Rara Armstrong, kaldığı otelde resepsiyonistin tacizine uğradığını iddia etti. Armstrong, resepsiyonistin kendisine arkadaşlık teklif ettiğini, bu teklifi reddetmesi üzerine ise odasına izinsiz girip özel eşyalarına dokunduğunu belirtti.

İÇ ÇAMAŞIRLARINI KOKLAYIP ÇALDI

Olayı kanıtlamak için oğlunun tabletini kullanarak odaya gizli kamera yerleştiren Armstrong, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Genç kadın resepsiyonistin odasına gizlice girip iç çamaşırlarını kokladığını ve ardından pantolonun arka cebine yerleştirdiğini izledi.

"BU OLAY BENİ DERİNDEN SARSTI"

New York Post'un aktardığına göre yaşadığı olayın ardından otelden ayrılıp başka bir otelde tatiline devam eden Armstrong, "Bu olay beni derinden sarstı. Kendimi korkunç ve ihlal edilmiş hissettim. Böyle bir şey yaşamayı asla beklemiyordum. Özellikle oğlumla birlikte tatilde böyle bir durumla karşılaşmak çok üzücüydü." dedi.

Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal

3-sayfa, İspanya, Tatil, Dünya, Hukuk, Turizm, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal - Son Dakika

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