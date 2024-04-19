Otistik Anne, Bebeğinin Evlatlık Verileceğini Öğrendikten Sonra İntihar Etti

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İngiltere'de otistik bir anne, altı aylık bebeğinin evlatlık verilebileceğini öğrendikten sadece birkaç saat sonra hayatına son verdi. 22 yaşındaki Fern Foster, partnerinin avukatından aldığı haberin ardından ölü bulundu. Bebeği doğumundan bir ay sonra koruyucu aileye verilmişti.

Fern 15 yaşında otizm teşhisi konmuştu ve zaman zaman başa çıkma yöntemi olarak kendine zarar veriyordu. Ancak 2019'da hamile kaldığında riskli davranışlarına son verdi. Hamileliği boyunca Buckinghamshire Çocuk Hizmetleri tarafından izlendi ve çocuğu kendisinden alındı. Crispin Butler adlı kıdemli yetkili, Fern'in yeterli bağımsız savunucu desteği olmadan bu kararı aldığını belirtti.

Fern'in İngilizce öğretmeni olma hayali vardı ve sık sık geçici konaklama yerleri arasında geçiş yapıyordu. Ancak hayatının son aylarında annesi Dominique ve çocuğunun babası Max Newman tarafından desteklendi. 2020'nin Temmuz'unda, Max'in avukatından bebeğin evlatlık verilme ihtimalini öğrendiği e-postayı almasının ardından Fern evinde ölü bulundu. Olayın intihar olduğu kaydedildi.

Fern'in ölüm haberinin iletiliş biçimi, onun intihar kararında tetikleyici bir faktör olarak görüldü. Adli tıp uzmanı, Fern'in daha erken bir aşamada bağımsız bir kişiden yardım alması gerektiğini belirtti. Fern'in kız kardeşi Rowan, otistik annelerin özellikle desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Fern'e bir anne olarak destek olunması gerekirdi. Bu temel gereklilikler göz ardı edildi ve bu da Fern'i son noktaya itti," dedi.