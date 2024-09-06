Güzelim arabaları mahvettiler! Otomobil fiyatlarının ucuz olduğu ülkede bir garip düğün konvoyu - Son Dakika
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Dünya

Güzelim arabaları mahvettiler! Otomobil fiyatlarının ucuz olduğu ülkede bir garip düğün konvoyu

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Otomobil fiyatlarının bir hayli uygun olduğu Özbekistan'da bir düğün konvoyu esnasında çekilen görüntüler izleyenleri şaşkına uğrattı. Konvoy sırasında araçlarını umursamayan sürücülerin, keyfi olarak birbirlerine çarptığı görülüyor.

06.09.2024 13:54  Güncelleme: 14:04
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Vergi ve maliyetten dolayı otomobil fiyatlarının uygun olduğu ülkelerden biri de Özbekistan... Bir düğün konvoyu esnasında çekilen görüntüler, bu ülkede yaşayanların fiyatlar uygun olduğu için otomobillerine hiç değer vermediğini gözler önüne serdi. Konvoy esnasında birbirlerine çarpan sürücülerin bundan da büyük keyif aldığı gözlendi.

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Araba ucuz sanırım", "Özbekistan'dan araba alınmaz", "Hepsinin airbag patlak", "Biri bana bunu açıklayabilir mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Güzelim arabaları mahvettiler! Otomobil fiyatlarının ucuz olduğu ülkede bir garip düğün konvoyu

Özbekistan, Otomobil, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güzelim arabaları mahvettiler! Otomobil fiyatlarının ucuz olduğu ülkede bir garip düğün konvoyu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Veysi Karaman: bizdede çizik olsa kavga çıkar farkımız imanımız ula:)) 38 2 Yanıtla
    Kemsl: Ne saçmaladın şimdi, herkes ya arabaya ya da daireye odaklanmış. yoksa yok kardeşim, vardı da elinizden mi aldılar 0 1
  • M Akif Özer: İsrafdır ukalalıktır çünkü bilinçli yapılan bir şey .mal mülk Allah ın dır bir geri alırsa iş işten geçmiş olacak 19 4 Yanıtla
    Oğuz Özen: ?????? 0 0
  • Mr CKMN: Gelişmemişligin bir göstergesidir. Bizde de araba fiyatları boyle ucuz olsa aynısını görürüz. 16 3 Yanıtla
  • Okay Örüm: yanlış bir başlık... başka ülkede ucuz değil , her ülkede zaten normal...bizim ülkede fahiş fiyatlar uygulanıyor sadece. 16 2 Yanıtla
  • Deutschland: böyle israf olmasın diye bizde pahalı ondan dinen yani yoksa bizde de ucuz olur aslinda 7 0 Yanıtla
  • Celal Özdemir: ulan bı şöyle hayat yaşayamadım 3 0 Yanıtla
  • Veysel Yaşkıran: bizde de Tofaş çizildi mi adam vururlar adamlar keyfi en yüksek araçla çarpışıyorlar 2 0 Yanıtla
  • Yener Sozen: Vatandaşın yurtdışından aldığı ürüne vergi getirilmesi doğru çünkü para yurtdışına çıkıyor buraya kadar ok Peki zenginin yatırım adınaltında yurt dışına yaptığı milyon dolarlık yatırımlar sonucu ülkeden çıkan para vatandaşın çıkarabileceğinin kat kat üstünde 1 0 Yanıtla
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