Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı - Son Dakika
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Dünya

Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı

Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a 3 öneri sıraladı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel, "Rejimin eninde sonunda çökeceği belliydi. Türkiye, sınırlarında terör devletine, devletçiklerine izin veremez" dedi. Özel, sözlerinin devamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneride bulundu.

12.12.2024 10:12
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Suriye'deki muhalif gruplar, düzenledikleri yıldırım harekatıyla 12 gün içerisinde başkent Şam'ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirdi. Ailesiyle birlikte ülkeyi terk eden Esad, Rusya'ya sığındı.

"REJİMİN ÇÖKECEĞİ BELLİYDİ"

Tüm dünya bölgede olan biteni takip ederken dikkat çeken bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, "Esad reformları yapamadı, ülkesini demokrasiye kavuşturmadı ve çöktü. Rejimin eninde sonunda çökeceği belliydi. Türkiye, sınırlarında terör devletine, devletçiklerine izin veremez" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiyelerde bulunan Özel;

"1. Türkiye, Suriye'nin kalıcı istikrarı için soğukkanlı ve yapıcı katkıda bulunmalıdır.

2. Türkiye oradaki askerlerinin güvenliği ve yanı başımızda terör devleti, devletçikleri oluşmaması için doğru bir tutum belirlemelidir.

3. Türkiye'deki sığınmacıların en kısa sürede ülkelerine dönecek ortamı sağlanıp, dönüş için teşvik edici hazırlıklar yapılması gerek."

ESAD'A ÇAĞRISINA AÇIKLIK GETİRDİ

Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklamada Esad'ın devrilmesinden hemen önce görüşme çağrısı yapmasına da açıklık getiren Özel, "Esad'a en ağır lafları söyledikten sonra 'Esad'la görüşeceğim' diyen Erdoğan'ın o günkü çelişkisini sorgulamıyor birtakım kalemler. Erdoğan görüşme noktasına geldi, bu sefer Esad kendisiyle görüşmedi. Bence, Esad'ın görüşmeme kararı büyük bir hata oldu. İktidar son ana kadar Esad'la görüşmeye çalıştığını açıkladı. İş olmuş bitmiş diyorlar ki 'Bak Esad'la görüşün diyordunuz.' Ben Esad'la tatil de yapmadım. Erdoğan kadar ağır sözler de söylemedim. Büyük bir tutarlılık halinde tüm süreç içinde Suriye'yi demokrasiye davet ettik" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Dünya Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ahmet Kula:
    çok geriden geliyorsun 31 7 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    İş olup bittikten sonra, akıl veren çok olur. 29 5 Yanıtla
  • mithat kibarkaya:
    bunlar muz cumhuriyeti bile yönetemez 24 7 Yanıtla
  • oktay sayar:
    kıvırmaya başlamış,daha geçen gün,Esad'a gidecekti :) 24 6 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Senne akıl veriyorsun sen cırağı bile olamazsın reisin 12 8 Yanıtla
  • Seyithan Koç:
    özgür özel nezaman rakıyı ucuzlatacak onun yandaşları coktan icmemiş 11 7 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    SENİN DEDİKLERİNİ REİS 10 GÜN ÖNCE YÜRÜRLÜĞÜ KOYDU GÜNAYDIN ÖZGÜR EFENDİ YALANDAN YERE GÜNDEMDE KALMAK İÇİN KUŞ BEYNİNLE AKIL FİKİR VERMEYE ÇALIŞMA KONUŞMASINI BİLİYORSAN KONUŞ İLHAM ALALIM KONUŞMAYI BİLMİYORSAN Bİ SUSDA İNSAN SANALIM 7 3 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    Erdoğan’a akıl verenlere bakın ne günlere kaldık 5 2 Yanıtla
  • Sinan Aylin:
    Adamın Yıllardır uğraştığı şeyi şimdi söylüyorlar :)) 0 1 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    he hee reis dediğini yapar 0 0 Yanıtla
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