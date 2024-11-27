Özgür Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'\'Esad\'\' çağrısı

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Türkiye- Suriye ilişkilerinin ne yönde ilerleyeceği merak edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında gündemi değerlendiren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Esad" çağrısı yaptı.

"ERDOĞAN İLE ESAD'IN YANINA GİDERİM"

Esad ile görüşeceğini belirttiğini söyleyen Özel, konuyla ilgili şunları söyledi: "Esat ile görüşeceğim dedim. Erdoğan, Putin'i araya soktu randevu almak için. Suriye güvenli hale gelecek ise görüşürüm niye görüşmeyeyim? Sığınmacı sorununu çözelim. Erdoğan isterse ben de gelirim görüşmeye. Hatta Erdoğan bütün liderlere desin ki 'Gelin birlikte konuşalım', ben varım."

"ERDOĞAN, ESAD İLE AYNI KAREDE YER ALMIŞTI

Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin aile fotoğrafında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile aynı karede yer almıştı. Zirvede Esad'ın konuşmasını dinleme imkanı olmadığını belirten Erdoğan, Suriye lideriyle bir araya gelmek istediğini söylemişti. "Ben hala Esed'den umutluyum." diyen Erdoğan, "Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var" ifadelerini kullanmıştı.