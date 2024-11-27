Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı - Son Dakika
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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ilgili Türkiye-Suriye ilişkilerini yoluna koyma umudu olduğunu dile getirmişti. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çağrı geldi. Özel, ''Suriye güvenli hale gelecek ise Esad'la görüşürüm niye görüşmeyeyim? Sığınmacı sorununu çözelim. Erdoğan isterse ben de gelirim görüşmeye.'' dedi.

27.11.2024 09:59  Güncelleme: 10:14
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Türkiye- Suriye ilişkilerinin ne yönde ilerleyeceği merak edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında gündemi değerlendiren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Esad" çağrısı yaptı.

"ERDOĞAN İLE ESAD'IN YANINA GİDERİM"

Esad ile görüşeceğini belirttiğini söyleyen Özel, konuyla ilgili şunları söyledi: "Esat ile görüşeceğim dedim. Erdoğan, Putin'i araya soktu randevu almak için. Suriye güvenli hale gelecek ise görüşürüm niye görüşmeyeyim? Sığınmacı sorununu çözelim. Erdoğan isterse ben de gelirim görüşmeye. Hatta Erdoğan bütün liderlere desin ki 'Gelin birlikte konuşalım', ben varım."

"ERDOĞAN, ESAD İLE AYNI KAREDE YER ALMIŞTI

Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin aile fotoğrafında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile aynı karede yer almıştı. Zirvede Esad'ın konuşmasını dinleme imkanı olmadığını belirten Erdoğan, Suriye lideriyle bir araya gelmek istediğini söylemişti. "Ben hala Esed'den umutluyum." diyen Erdoğan, "Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var" ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'\'Esad\'\' çağrısı

Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed, Özgür Özel, Diplomasi, Politika, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Atilla levent:
    çantasini taşirsin 10 37 Yanıtla
  • McA !:
    TBMM nin yani bizim seçtiğimiz Personellerimizin gündemi ile Patron olan bizim gündemimiz nekadar farklı değil mi? Biz Anayasal Temel Haklarımız olan Barınma, Beslenme ve Giyinme diyoruz ancak bizim personellerin umrunda değil. Türk insanı gücünün farkında değil Seçmen den daha güçlü hiçbir kişi, Seçmen den daha güçlü hiçbir koltuk yoktur. Seçmen =Patron ,Seçilen =Personel dir. Sokun şunu artık beyninize 12 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Anca trübüne oyna zaten. Suriye yi Abd ve Rusya yönetiyor,onların kontrolünde İsrail orayı bombalıyor. Sınırımızı koruyalım yeterli. 5 4 Yanıtla
  • Cosdan:
    Babası döneminde bile Suriye güvenli değildi.sürekli Suriye’den teröristler Türkiye ye sızar askerimizi şehit ederdi.esatla görüşülmeli fakat tampon bölgedeki Türk askeri asla o bölgeyi terketmemeli 3 0 Yanıtla
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