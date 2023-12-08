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Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi - Son Dakika
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Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi

Pakistan'da bir hayvanat bahçesindeki kaplan kafesine giren ziyaretçi, kaplan tarafından saldırıya uğrayarak öldü.. Ziyaretçinin, görevlileri atlatmak için çalıların arasına saklanarak kaplan kafesine girdiği belirlendi. Yapılan otopsi, adamın kaplan tarafından saatler öncesinde yenildiğini gösterdi. Kimliği belirlenemeyen mağdurun cesedi için henüz kimse başvuruda bulunmadı.

Pakistan\'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi
08.12.2023 - 14:57,  Güncelleme: 15:04
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Pakistan'da bir hayvanat bahçesinde kaplan, kafesine giren ziyaretçiyi yedi. Saatler sonra kaplanın ağzında bir insan ayakkabısı gören görevliler, kafesin içinde yaptıkları aramada adamın cesedinin yarısını kafeste buldu.

GÖREVLİLERDEN SAKLANARAK KAFESE GİRMİŞ

Yapılan incelemede ziyaretçinin görevlilerin kendisini görmemesi için çalıların arasına saklanarak kaplanın kafesine atladığı tespit edildi. Ceset üzerinde yapılan incelemede kaplanın adamı saatler öncesinde yediği tespit edildi.

Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi

SALDIRIYA UĞRADIĞINDA HAYATTAYMIŞ

Yaban hayatı departmanından kıdemli bir yetkili olan Usman Bukhari, AFP'ye verdiği demeçte, "Otopsi raporu yayınlanmadı, ancak kafesten toplanan kanıtlar onun kaplanlar tarafından saldırıya uğradığında hayatta olduğuna işaret ediyor." dedi.

Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi

Kimliği tespit edilemeyen adamın cesedine henüz kimse sahip çıkmadı. Üst düzey yerel hükümet yetkilisi Zaheer Anwar, tüm hayvanat bahçesi görevlilerinin ifadesinin alındığını söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Pakistan, Otopsi, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi - Son Dakika
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