Pakistan\'da bir kaplan kafesine giren adamı diri diri yedi

Pakistan'da bir hayvanat bahçesinde kaplan, kafesine giren ziyaretçiyi yedi. Saatler sonra kaplanın ağzında bir insan ayakkabısı gören görevliler, kafesin içinde yaptıkları aramada adamın cesedinin yarısını kafeste buldu.

GÖREVLİLERDEN SAKLANARAK KAFESE GİRMİŞ

Yapılan incelemede ziyaretçinin görevlilerin kendisini görmemesi için çalıların arasına saklanarak kaplanın kafesine atladığı tespit edildi. Ceset üzerinde yapılan incelemede kaplanın adamı saatler öncesinde yediği tespit edildi.

SALDIRIYA UĞRADIĞINDA HAYATTAYMIŞ

Yaban hayatı departmanından kıdemli bir yetkili olan Usman Bukhari, AFP'ye verdiği demeçte, "Otopsi raporu yayınlanmadı, ancak kafesten toplanan kanıtlar onun kaplanlar tarafından saldırıya uğradığında hayatta olduğuna işaret ediyor." dedi.

Kimliği tespit edilemeyen adamın cesedine henüz kimse sahip çıkmadı. Üst düzey yerel hükümet yetkilisi Zaheer Anwar, tüm hayvanat bahçesi görevlilerinin ifadesinin alındığını söyledi.