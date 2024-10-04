Pakistan\'da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen trajik bir trafik kazasında, bir düğün otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucunda en az 7 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 37 kişi yaralandı.

Olay, eyalet başkenti Kuetta yakınlarında gerçekleşti. Kaza yerinden gelen fotoğraflar, ters dönmüş ve ağır hasar görmüş otobüsü gözler önüne seriyor. Acil durum ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Wasim Baig, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların en yakın hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi.

Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, kazayı "yürek burkan ve derin üzüntü verici" olarak nitelendirdi. Bugti, olayın nedenini araştırmak üzere soruşturma başlatılması talimatını verdi ve ihmal tespit edilirse gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Bu kaza, Pakistan'da son dönemde yaşanan bir dizi trafik felaketinden biri. Geçtiğimiz Ağustos ayında, ülkede meydana gelen iki ayrı otobüs kazasında toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca, yine aynı ay içinde İran'da gerçekleşen bir kazada 28 Pakistanlı hacı adayı yaşamını yitirmişti.

Yetkililer, trafik güvenliğini artırmak ve benzer faciaların önüne geçmek için çalışmalar yürütüyor. Ancak, altyapı sorunları ve sürücü ihmalleri, ülkede trafik kazalarının önde gelen sebepleri olmaya devam ediyor.