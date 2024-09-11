Pakistan'da kızının güvenliğinden endişe eden baba, kızının kafasın güvenlik kamerası taktırdı - Son Dakika
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Dünya

Pakistan'da kızının güvenliğinden endişe eden baba, kızının kafasın güvenlik kamerası taktırdı

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Pakistan'da bir baba, kızının başına güvenlik kamerası takarak her hareketini izlemeye başladı. Bu sıra dışı yöntem, sosyal medyada viral oldu. Genç kadın, durumu kabul ettiğini ve babasının amacının onu korumak olduğunu söyledi. Olay, toplumdaki kadın güvenliği endişesini ve aşırı korumacılığı gösterirken, kişisel özgürlük ve mahremiyet tartışmalarını da alevlendirdi.

11.09.2024 11:18  Güncelleme: 11:27
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Pakistan'da bir baba, kızının güvenliğini sağlamak için oldukça sıra dışı bir yönteme başvurdu. Kızının başına bir güvenlik kamerası yerleştiren baba, bu davranışıyla sosyal medyada viral oldu.

Videoda, başında büyük bir kamerayla görülen genç kadınla yapılan röportaj yer alıyor. Kadın, kamerayı babasının taktığını ve amacının her hareketini izlemek olduğunu açıklıyor. Babasının bu kararına karşı çıkmadığını ve bunun kendisini korumak için yapıldığını belirtiyor.

Genç kadın, Karaçi'de bir kadının öldürülmesi olayından sonra ailesinin bu önlemi aldığını söylüyor. Kendisinin de benzer bir tehlikeyle karşılaşabileceğini düşünen aile, bu yöntemi güvenlik için gerekli görüyor.

Video, sosyal medyada "üst düzey güvenlik" başlığıyla paylaşıldı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Kullanıcıların çoğu, duruma gülerek tepki verdi.

Bu olay, bazı toplumlarda kadınların güvenliği konusundaki aşırı endişeyi ve bunun sonucunda ortaya çıkan aşırı korumacı davranışları gözler önüne seriyor. Aynı zamanda, kişisel özgürlük ve mahremiyet konularında da tartışmalara yol açıyor.

Pakistan\'da kızının güvenliğinden endişe eden baba, kızının kafasın güvenlik kamerası taktırdı

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Son Dakika Dünya Pakistan'da kızının güvenliğinden endişe eden baba, kızının kafasın güvenlik kamerası taktırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: şeriat olsaydı kameralara gerek kalmazdı kimse korkudan suç işleyemezdi 49 50 Yanıtla
  • Kuzey efe: İnsanlar korkusuz olduğu işin suç işlemez,Ahlaksız olduğu için suç işler . 47 1 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY: sokak kopeklerinden korumak icin takmıstır 6 2 Yanıtla
  • Komutan Logard: Tam benlik :)) 3 2 Yanıtla
  • Yılmaz: kamerayı başka yere takaydı daha güvenilir olurdu 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Pakistan'da kızının güvenliğinden endişe eden baba, kızının kafasın güvenlik kamerası taktırdı - Son Dakika
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