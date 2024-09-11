Pakistan\'da kızının güvenliğinden endişe eden baba, kızının kafasın güvenlik kamerası taktırdı

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Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisle ilgili dehşete düşüren detay

Pakistan'da bir baba, kızının güvenliğini sağlamak için oldukça sıra dışı bir yönteme başvurdu. Kızının başına bir güvenlik kamerası yerleştiren baba, bu davranışıyla sosyal medyada viral oldu.

Videoda, başında büyük bir kamerayla görülen genç kadınla yapılan röportaj yer alıyor. Kadın, kamerayı babasının taktığını ve amacının her hareketini izlemek olduğunu açıklıyor. Babasının bu kararına karşı çıkmadığını ve bunun kendisini korumak için yapıldığını belirtiyor.

Genç kadın, Karaçi'de bir kadının öldürülmesi olayından sonra ailesinin bu önlemi aldığını söylüyor. Kendisinin de benzer bir tehlikeyle karşılaşabileceğini düşünen aile, bu yöntemi güvenlik için gerekli görüyor.

Video, sosyal medyada "üst düzey güvenlik" başlığıyla paylaşıldı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Kullanıcıların çoğu, duruma gülerek tepki verdi.

Bu olay, bazı toplumlarda kadınların güvenliği konusundaki aşırı endişeyi ve bunun sonucunda ortaya çıkan aşırı korumacı davranışları gözler önüne seriyor. Aynı zamanda, kişisel özgürlük ve mahremiyet konularında da tartışmalara yol açıyor.