Pakistan\'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı

Pakistan'ın geçici Başbakanı Anwaar-ul-Haq Kakar, hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam etmesi nedeniyle Filistin halkıyla dayanışma için yeni yıl kutlamalarını yasaklama kararını aldıklarını açıkladı.

Anwaar-ul-Haq Kakar, paylaştığı video mesajında İsrail'in Filistin'deki eylemlerini kınadı ve İslamabad'ın Orta Doğu'da bir ateşkes çağrısında bulunduğunu belirtti.

Anwaar-ul-Haq Kakar

PAKİSTAN'DA YENİ YILLA İLGİLİ HER TÜRLÜ ETKİNLİK YASAKLANDI

Kakar, "Filistin'deki son derece endişe verici durumu göz önünde bulundurarak ve mazlum Filistinli kardeşlerimizle dayanışma göstermek için, Pakistan hükümeti tarafından yeni yıl ile ilgili her türlü etkinliğe tamamen yasak getirilecektir" diye konuştu.

Kakar, halka yeni yılı sade bir şekilde karşılayarak Filistin halkıyla dayanışma göstermeleri çağrısında bulundu. Gazze'de katliamlar devam ederken yeni yılı kutlamanın doğru olmayacağını belirtti.