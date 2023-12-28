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Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı - Son Dakika
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Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı

Pakistan'da tüm yeni yıl kutlamaları yasaklandı. Kararı duyuran geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'yi işaret ederek Filistinlilerle dayanışma için bu kararın alındığını söyledi.

28.12.2023 - 20:02,  Güncelleme: 20:10
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Pakistan'ın geçici Başbakanı Anwaar-ul-Haq Kakar, hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına devam etmesi nedeniyle Filistin halkıyla dayanışma için yeni yıl kutlamalarını yasaklama kararını aldıklarını açıkladı.

Anwaar-ul-Haq Kakar, paylaştığı video mesajında İsrail'in Filistin'deki eylemlerini kınadı ve İslamabad'ın Orta Doğu'da bir ateşkes çağrısında bulunduğunu belirtti.

Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
Anwaar-ul-Haq Kakar

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Kakar, "Filistin'deki son derece endişe verici durumu göz önünde bulundurarak ve mazlum Filistinli kardeşlerimizle dayanışma göstermek için, Pakistan hükümeti tarafından yeni yıl ile ilgili her türlü etkinliğe tamamen yasak getirilecektir" diye konuştu.

Kakar, halka yeni yılı sade bir şekilde karşılayarak Filistin halkıyla dayanışma göstermeleri çağrısında bulundu. Gazze'de katliamlar devam ederken yeni yılı kutlamanın doğru olmayacağını belirtti.

Pakistan\'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
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Pakistan, Yılbaşı, Orta Doğu, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı - Son Dakika
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