Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık - Son Dakika
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Dünya

Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık

Hindistan\'dan Pakistan\'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık

Keşmir bölgesinde geçtiğimiz hafta yaşanan terör saldırısının ardından Pakistan ve Hindistan savaşın eşiğine geldi. İki ülke arasında çatışmalar zaman zaman şiddetlenirken, Pakistan Hindistan'ın 24-36 saat içinde bir saldırı tasarladığına dair istihbarata ulaştıklarını açıkladı.

30.04.2025 00:15
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Pakistan ve Hindistan arasında gerilim yükselmeye devam ediyor. Son olarak Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın 24-36 saat içinde bir saldırı tasarladığına dair ellerinde istihbarat bilgisi olduğunu duyurdu.

Pakistan'dan flaş Hindistan açıklaması: 24-36 saat içinde bir saldırı tasarlıyor

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Tarar, "Pakistan'ın elinde, Hindistan'ın Pahalgam olayını sahte bir gerekçe olarak kullanarak önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde askerî bir saldırı başlatmayı planladığına dair güvenilir istihbarat bulunmaktadır. Herhangi bir saldırı eylemi kararlı bir yanıtla karşılanacaktır. Bölgedeki ciddi sonuçların tüm sorumluluğu Hindistan'a ait olacaktır" ifadelerini kullandı.

NE YAŞANDI?

22 Nisan'da Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabasında düzenlenen ve 26 turistin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla yeniden alevlendi. Saldırıyı, Pakistan merkezli Lashkar-e-Taiba'nın bir uzantısı olan Direniş Cephesi (The Resistance Front) üstlendi. Hindistan, Pakistan'ı saldırıyı desteklemekle suçlarken, Pakistan bu iddiaları reddederek olayın bir "sahte bayrak operasyonu" olabileceğini savundu.

DİPLOMATİK VE ASKERİ GELİŞMELER

Hindistan, saldırının ardından Pakistanlı diplomatları sınır dışı etti, Pakistan vatandaşlarına verilen vizeleri iptal etti ve Cammu Keşmir'de orduya "operasyonel özgürlük" tanıdı .

Pakistan, Hindistan'a karşılık olarak hava sahasını Hint uçaklarına kapattı, Hindistanlı diplomatları sınır dışı etti ve Shimla Anlaşması'nı askıya aldı .

Askerî hareketlilik, her iki ülkenin de sınır bölgelerine asker yığması ve karşılıklı topçu atışlarının artmasıyla devam etti. Pakistan, Hindistan'a ait bir İHA'yı düşürdüğünü açıkladı .

Hindistan, Güvenlik, Politika, Pakistan, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık - Son Dakika

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