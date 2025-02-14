Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım - Son Dakika
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Dünya

Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım

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Pakistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in TOGG'u test ettiği anları paylaştı. Videoda Dombra'nın Urduca versiyonunun çalması dikkat çekti.

14.02.2025 20:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım

ERDOĞAN, ŞERİF'E TOGG HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şerif'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'e "Ayder" renginde Togg armağan etti. Başbakanlık binası bahçesinde bir süre sohbet eden iki lider, Togg önünde hatıra fotoğraf çektirdi.

Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım

TEST ANLARINI DOMBRA İLE PAYLAŞTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Başbakan Şerif'e yolcu koltuğunda eşlik etti. Pakistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Şerif'in Togg'u test ettiği anları, Dombra'nın Urduca versiyonunun yer aldığı bir videoyla paylaştı.

Pakistan\'dan Togg\'a Dombra\'lı paylaşım

Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji, Otomobil, Pakistan, Dünya, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Çelikk:
    Dükkan Senin Reis Ülkemiz Geçinemiyor Kan Ağlıyor Önüne Gelene Tog Armağan Ediyorsun sana Ne Veriyorlar Acaba İtibar Mı?? 32 28 Yanıtla
  • Halis Çelik:
    pakistanın kendisine faydası yok bize ne faydası olsun 19 24 Yanıtla
  • mutlu kulçabay:
    Millet uzaya gitti biz kaldık diyenlere gelsin. Ekonomi vs ayrı elestir . Bunu da takdir et hemşehrim. 15 18 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Yemin ediyorum Ağlancak halimize gülmekten başka bir çare göremiyorum Pakistan nedir ya AB ülkesinde yapında görelim Araba diye reklam yapıyoruz ya gelde çıldırma 13 15 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Demek 4 uçaktan 1 Tanesinde Togg yüklemişler gittiği yerlere ikram ediyoruz :)) 14 5 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı:
    Bir ara asgarî ücretliler çalar dı, doları 18 den 11 indirdik diye sevinen Malatyaliları da unutmayalım. 15 4 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Hayırlı uğurlu olsun kardeş Devlet Sayım Çumhurbaşkanımız Şahbaz Şerif :)) 10 5 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Körler sağırlar birbirini ağırlar. Dünyanin en yozlasmış toplumlarından güç alan iki faytoncu. 7 2 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    mutlu kalcabay neyini takdir edeceksin tövbe tövbe adamı günaha sokmayın kardeşim 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Elgin:
    iyide pakistanda trafik tersten??Sagdan direksyon olmasi lazimdi arabanin 0 0 Yanıtla
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