Panikleyen Netanyahu'dan Türkiye'ye karşı kritik hamle! ABD'yi ikna etmeye çalışıyor - Son Dakika
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Dünya

Panikleyen Netanyahu'dan Türkiye'ye karşı kritik hamle! ABD'yi ikna etmeye çalışıyor

Panikleyen Netanyahu\'dan Türkiye\'ye karşı kritik hamle! ABD\'yi ikna etmeye çalışıyor

Türkiye'ye yönelik F-35 savaş uçağı satışını engellemek isteyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD'yi bu konuda ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ankara'nın Suriye'deki artan nüfuzuna ilişkin endişelerini dile getiren Netanyahu'nun Rubio ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

09.04.2025 14:40
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme dünya gündemine otururken kimliği belirtilmeyen Batılı üst düzey yetkililerden Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE'YE F-35 SAVAŞ UÇAKLARININ SATIŞINI ENGELLEYİN"

Middle East Eye'a konuşan iki üst düzey Batılı yetkilinin de aralarında bulunduğu üç kaynağın verdiği bilgiye göre; Suriye'de üstünlük arayışında olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışının engellenmesi için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya baskı yaptığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA GÖRÜŞME YAPTI

Yapılan açıklamalara göre; Mart ve Nisan aylarında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile çok sayıda görüşme gerçekleştiren Netanyahu'nun Türkiye'nin Suriye'deki artan nüfuzuna ilişkin endişelerini dile getirdiği kaydedildi. İsrail Başbakanı'nın gerçekleştirdiği her görüşmede F-35 konusunu gündeme getirdiği bildirildi.

TRUMP İLE YAPILAN GÖRÜŞMEDE DE GÜNDEM F-35'LER

İsrail Başbakanı'nın, Trump ile yaptığı görüşmede de bu konuyu ısrarla gündeme getirdiği öne sürülüyor.

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Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Türkiye, Suriye, Ankara, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Panikleyen Netanyahu'dan Türkiye'ye karşı kritik hamle! ABD'yi ikna etmeye çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Şükrü null:
    bunların ikiside yılan, gülüşleri bile sahtedir 19 0 Yanıtla
  • Efem0909:
    Bunların Nüfusu kadar Türkiye nin Askeri var Korkması Normal 17 0 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    F 35 vermesinler ne olur biz alâsını yaptık yapıyoruz 11 2 Yanıtla
  • Tuna Han:
    adamlar f35 in parasını indirdi cebe biz burada akşam makarna ile idare edelim yalandan arada gaz vermek için haber yapılıyor attığınız her adım mı sahte yalan dolan olur derhal seçim İsrail den birini başkan yapsaydik vicdanen acır bu kadar zarar veremezdi ülkeye çok yazık 4 2 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    İnşallah satmazlar da kendi uçağımızı geliştiririz 3 2 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Cok zaman kaybettik.taktik f 35 e..rusyanin su 57 si var..simdiye hangarlari doldurmamiz lazimdi .f16 ile bu is nasil yuruyecek 2 1 Yanıtla
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