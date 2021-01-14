Papa Francis ve Papa 16. Benedict Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Papa Francis ve Papa 16. Benedict Kovid-19 aşısı oldu

Papa Francis ve Papa 16. Benedict Kovid-19 aşısı oldu
Son Güncelleme: 14.01.2021 14:53

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Şubat 2013'te istifa eden eski Papa 16. Benedict'in koronavirüs aşısı oldu.

-Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile Şubat 2013'te istifa eden eski Papa 16. Benedict'in koronavirüs aşısı oldu.

-Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve Papa 16. Benedict,  Pfizer-Biontech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu. İki din adam  yaşları dolayısıyla riski grupta yer alırken, 84 yaşındaki Papa Francis'in gençken memleketi Arjantin'de yakalandığı bir hastalık nedeniyle akciğerlerinden birinin alındığı ve bu yüzden daha fazla risk altında olabileceği belirtildi. 93 yaşındaki Papa 16. Benedict'in ise yaşlılıkla beraber gelen artrit hastalığına yakalanmıştı. Vatikan'da koronavirüse karşı aşılama dün başlamıştı. Papa Francis, koronavirüs aşısıyla ilgili önceki cumartesi, 'Aşıyı reddetmek intihar gibi, ben de aşı olacağım' açıklamasını yapmıştı.


- İtalya
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Papa Francis ve Papa 16. Benedict Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Papa Francis ve Papa 16. Benedict Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika
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