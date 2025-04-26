Papa\'nın cenaze töreninde kıyafet kurallarına uymayan 3 lider

21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende Papa'nın naaşı 6 kilometrelik bir kortejin ardından defnedilmek üzere Azize Büyük Meryem Bazilikası'na (Santa Maria Maggiore) getirildi.

DÜNYA LİDERLERİ BİR ARAYA GELDİ

Papa Franciscus'un cenaze törenine Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı. Törende ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Kralı 6. Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Başbakanı Mustafa Muhammed, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi çok sayıda lider de yer aldı.

KIYAFET KURALINA UYMAYAN 3 LİDER

Vatikan'daki etkinliğin katı kıyafet kurallarına göre, erkeklerin koyu renk takım elbise, uzun siyah kravat ve beyaz gömlek giymesi gerekiyor. Ayakkabılar, uzun çoraplar, paltolar ve şemsiyeler de kurallar arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump törene mavi bir takım elbise ve mavi bir kravatla ve eski ABD Başkanı Joe Biden mavi kravatla katılırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise kravat takmadı. Trump, İngiliz medyasında Papa'nın cenaze töreninde kıyafet kurallarını ihlal etmekle suçlandı. Her üç lider de dünya liderlerinin çoğunluğunun siyah giyinmesi nedeniyle "saygısızlık" yapmakla suçlandı.