Papa'nın sağlık durumu kötüye gidiyor: "Bu kez kurtulamayabilir"' - Son Dakika
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Papa'nın sağlık durumu kötüye gidiyor: "Bu kez kurtulamayabilir"'

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Papa Francis'in sağlık durumu giderek kötüleşiyor. Her iki akciğerinde zatürre tespit edilen 88 yaşındaki dini liderin, yakın çevresine 'Bu kez kurtulamayabilirim' dediği iddia edildi. Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören Papa, yıllar önce akciğerinin bir kısmı alındı.

19.02.2025 13:55
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Papa Francis'in sağlık durumu endişe vermeye devam ediyor. Her iki akciğerinde zatürre tespit edilen 88 yaşındaki dini liderin, yakın çevresine "Bu kez kurtulamayabilirim" dediği iddia edildi.

Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören Papa, geçen hafta bronşit şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların "Eğer hastaneye gelmezseniz ölebilirsiniz" uyarısı üzerine tedaviyi kabul eden Papa'nın durumu giderek kötüleşti.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa'nın göğüs tomografisinde çift taraflı zatürre tespit edildiği ve yoğun antibiyotik tedavisine başlandığı belirtildi. Yıllar önce akciğerinin bir kısmı alınan Papa'nın, solunum yolu hastalıklarına karşı özellikle hassas olduğu biliniyor.

İtalyan uzman doktor Barbara Moscatelli, Papa'nın mevcut sağlık durumunun "tedavisi ve kontrolü zor" olduğunu açıkladı.

Sağlık durumu nedeniyle tüm programları iptal edilen Papa'nın, bu süreçte kendisinden sonraki döneme ilişkin hazırlıklar yaptığı öğrenildi. Her pazar düzenli olarak verdiği Angelus vaazını bile yapamayan Papa'nın bundan büyük üzüntü duyduğu belirtildi.

Vatikan yetkilileri, Papa'nın moralinin yerinde olduğunu ve kendisi için edilen dualardan dolayı minnettar olduğunu bildirdi.

Papa'nın sağlık durumu kötüye gidiyor: 'Bu kez kurtulamayabilir'
Papa'nın sağlık durumu kötüye gidiyor: 'Bu kez kurtulamayabilir'
Papa\'nın sağlık durumu kötüye gidiyor: "Bu kez kurtulamayabilir"\'

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Son Dakika Dünya Papa'nın sağlık durumu kötüye gidiyor: 'Bu kez kurtulamayabilir'' - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Huseyin Gurkan:
    bahceliyle ayni yere gomsunler 15 11 Yanıtla
  • Can dostum:
    Tanrı Günahlarını Affetsin 3 15 Yanıtla
  • Osman Koca:
    allah kurtarsın 1 12 Yanıtla
  • okan:
    az kaldı ışık varmı yokmu görecek kafir 5 2 Yanıtla
  • Sinan Gokdeir:
    Ölüm bile bunu kurtarmaz . Asil. İste o zaman görecek aynayı Konyayı . 3 0 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    şimdi hesap zamanı 0 0 Yanıtla
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