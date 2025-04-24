Papa'ya büyük saygısızlık! Naaşının önünde selfie çektiler - Son Dakika
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Dünya

Papa'ya büyük saygısızlık! Naaşının önünde selfie çektiler

Papa\'ya büyük saygısızlık! Naaşının önünde selfie çektiler

Papa Francis'in naaşının sergilendiği Aziz Petrus Bazilikası'nda bazı ziyaretçilerin tabutla selfie çekmesi büyük tepkiye neden oldu. Yaklaşık 50.000 kişinin saygı duruşunda bulunduğu törende, bazı ziyaretçilerin sosyal medyada selfielerini paylaşması öfke uyandırdı. Bazı ziyaretçiler selfie çubuklarıyla, hatta rahibeler bile cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Bu durum, saygı gösterme anını bozan ve tarihi bir geleneği ihlal eden bir hareket olarak değerlendirildi.

24.04.2025 14:29
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Vatikan'da Papa Francis'in naaşı önünde saygı duruşunda bulunan binlerce kişi arasında, bazı ziyaretçilerin tabutla selfie çekmesi öfke ve tepkiye neden oldu.

Paskalya Pazartesi günü 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in naaşı, geleneksel üç günlük tören için Aziz Petrus Bazilikası'nda sergileniyor. Yaklaşık 50.000 kişi saygı duruşunda bulunurken, bazı ziyaretçilerin açık tabut önünde çektikleri selfieleri sosyal medyada paylaşması büyük tepki çekti.

Instagram'da paylaşılan bir fotoğrafta, bir kadın kameraya gülümserken, arka planda Papa'nın beyaz başlığı ve kırmızı cüppesiyle tabutta yatan naaşı açıkça görülüyor.

Sekiz saat sıra bekleyerek naaşı ziyaret eden Janine Venables (53): "Sistine Şapeli'nde fotoğraf çekilmesi yasaktı, ama burada insanlar telefonlarını çıkarıp tabutla selfie çekiyorlar. Bu gerçekten kötü bir zevk ve kimsenin onları durdurmamış olmasına şaşırdım" dedi.

Resmi görüntülerde, basit tabutun etrafını saran kalabalığın, telefonlarını havaya kaldırarak fotoğraf ve video çektiği görülüyor. Bazı ziyaretçiler daha iyi açı yakalamak için selfie çubuklarını uzatırken, rahibelerin bile cep telefonlarıyla fotoğraf çektiği görüntülendi.

Bu durum, yüzlerce yıllık tarihi bir geleneğin parçası olan ziyaret sırasında sessiz düşünme ve saygı gösterme anını bozdu. Vatikan'dan bir kaynak: "İnsanların nerede olduklarını hatırlamaları ve biraz saygı göstermeleri iyi olur, ama yapılabilecek çok şey yok" dedi.

Yoğun ziyaretçi akını nedeniyle Aziz Petrus Bazilikası gece boyunca açık tutuldu. Ziyaretçiler ortalama 5 saat kadar sıra bekliyor.

Cumartesi günü düzenlenecek cenaze töreninde İngiltere, ABD, Fransa, Ukrayna ve İrlanda dahil birçok ülkeden liderler hazır bulunacak. İngiltere'yi temsilen Galler Prensi, ABD'yi temsilen Başkan Donald Trump katılacak.

Papa Francis'in vasiyeti doğrultusunda, geleneksel Papa defin yerinden farklı olarak Roma'daki Aziz Meryem Bazilikası'na defnedilecek.

Papa'ya büyük saygısızlık! Naaşının önünde selfie çektiler
Papa'ya büyük saygısızlık! Naaşının önünde selfie çektiler
Papa'ya büyük saygısızlık! Naaşının önünde selfie çektiler
Papa'ya büyük saygısızlık! Naaşının önünde selfie çektiler
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Son Dakika Dünya Papa'ya büyük saygısızlık! Naaşının önünde selfie çektiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Erdal Cekicoglu:
    Papaya saygısızlık yapılmasına üzülen sorun eden kesin CHP zihniyetidir kemalistlerdir. 10 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Erdal Kemalistler annnenii uflesin. 7 3 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    tüh papaya saygısızlık yapılmış. Kemalistler hemen eleştirin bu durumu 3 6 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bu haberin Türkiye ayağı nedir bize ne yani kuranı kerimi yakanlar acaba bu haberi dert ediyormu Bizim chp li haberci kendine dert etmiş 5 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    papayla kimin resimleri var bakın kemalistlerin mu makarnacilarin mi 4 0 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    papa duymuşmudur ???????? 2 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Erdal cekicioglu nün annesi ve Papa'nın gizli ifsasi varmis 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Kemalist kelimesini İngilizler ilk kullandi... ( Tarihciyim) ttk yayinlari, Turk Kurtulus Savasi Kronolojisi 2 adli kitapt gorebilir dileyen.. ha agzina devlet kurmus insana sovguyu populerlik bilenlere ise Yunan Tarihciliginin Gozuyle Anadolu Harekati ( 1913- 1923 ) adli eseri tavsiye edebilirim naçizane. ama okuma zahmetli is.. alacaksin kitabi para vereceksin.. notlar alacaksin, zaman ayiracaksin sonra karsit goruslere bakacaksin.. bir kitaptan binlerce yeni acabalarin olisacak pesine duseceksin vsvsv en iyisi acin bi tv iki medya satilmisinin o an hangi iktidar varsa ona yandas laklaklarini dinleyin o daha kolay.. zaten okuyan insan bu gibi sovgulere girmez .. kendi zihinsel gelisimi icin bir okur olur. 0 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Şİmdi kafama kurt düştü. Hiç bir CeHaPe li siyasetçinin papa ile fotoğrafını hatırlamıyorum ben. Acaba papaya saygısızlık yapılmasını dert edenleri CeHaPe li olmakla mı suçlamak mantıklı ? yoksa suçlamasak mı mantıklı. 0 0 Yanıtla
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