Papa\'ya büyük saygısızlık! Naaşının önünde selfie çektiler

Vatikan'da Papa Francis'in naaşı önünde saygı duruşunda bulunan binlerce kişi arasında, bazı ziyaretçilerin tabutla selfie çekmesi öfke ve tepkiye neden oldu.

Paskalya Pazartesi günü 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in naaşı, geleneksel üç günlük tören için Aziz Petrus Bazilikası'nda sergileniyor. Yaklaşık 50.000 kişi saygı duruşunda bulunurken, bazı ziyaretçilerin açık tabut önünde çektikleri selfieleri sosyal medyada paylaşması büyük tepki çekti.

Instagram'da paylaşılan bir fotoğrafta, bir kadın kameraya gülümserken, arka planda Papa'nın beyaz başlığı ve kırmızı cüppesiyle tabutta yatan naaşı açıkça görülüyor.

Sekiz saat sıra bekleyerek naaşı ziyaret eden Janine Venables (53): "Sistine Şapeli'nde fotoğraf çekilmesi yasaktı, ama burada insanlar telefonlarını çıkarıp tabutla selfie çekiyorlar. Bu gerçekten kötü bir zevk ve kimsenin onları durdurmamış olmasına şaşırdım" dedi.

Resmi görüntülerde, basit tabutun etrafını saran kalabalığın, telefonlarını havaya kaldırarak fotoğraf ve video çektiği görülüyor. Bazı ziyaretçiler daha iyi açı yakalamak için selfie çubuklarını uzatırken, rahibelerin bile cep telefonlarıyla fotoğraf çektiği görüntülendi.

Bu durum, yüzlerce yıllık tarihi bir geleneğin parçası olan ziyaret sırasında sessiz düşünme ve saygı gösterme anını bozdu. Vatikan'dan bir kaynak: "İnsanların nerede olduklarını hatırlamaları ve biraz saygı göstermeleri iyi olur, ama yapılabilecek çok şey yok" dedi.

Yoğun ziyaretçi akını nedeniyle Aziz Petrus Bazilikası gece boyunca açık tutuldu. Ziyaretçiler ortalama 5 saat kadar sıra bekliyor.

Cumartesi günü düzenlenecek cenaze töreninde İngiltere, ABD, Fransa, Ukrayna ve İrlanda dahil birçok ülkeden liderler hazır bulunacak. İngiltere'yi temsilen Galler Prensi, ABD'yi temsilen Başkan Donald Trump katılacak.

Papa Francis'in vasiyeti doğrultusunda, geleneksel Papa defin yerinden farklı olarak Roma'daki Aziz Meryem Bazilikası'na defnedilecek.