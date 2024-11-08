Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için

Dünya

10 kişinin yaralandığı olayın yankıları sürerken ortaya çıkan bir görüntü büyük ses getirdi. Hollandalı bir taraftar, dayak attığı İsrailli taraftarın para teklifini geri çevirerek, "şu an özgür Filistin diyeceksin" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hollanda'daki olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı. Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti.

AJAX FARK ATTI

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Maçı 5-0 kazanan Ajax puanını 10 yaptı ve averajla ilk sırada yer aldı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı.