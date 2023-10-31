Paris'te polis kendini patlatma tehdidinde bulunan çarşaflı kadını vurarak ağır yaraladı

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Polis, Paris'teki bir metro istasyonunda İslamî bir örtü giyen silahsız bir kadını 'Allahu Akbar' diye bağırarak 'kendini patlatma tehdidine karşı vurdu.

Adı belirtilmeyen kurban, bugün Paris'in Bibliothèque François-Miterrand Metro istasyonunda yoğun saatlerde en az bir kurşunla vuruldu.

Banliyö trenindeki yolcular polisi uyardıktan sonra, memurlar kadını başkentin güney kıyısındaki istasyonda 'izole etmeyi' başardılar ve bir çıkmaza yol açtılar.

'Buna göre, polise göre tehditlerde bulundu ve terörü savundu,' dedi bir soruşturma kaynağı. Ciddi bir durumda bırakıldı.

Silahla donatılmış polis memurları 8.30 civarında istasyona geldi ve kadın - İslamî bir örtü ile giyinmişti - 'kendini patlatma tehdidinde bulundu,' dedi kaynak.

Ayrıca 'Allahu akbar' dediği söyleniyor - 'Allah en büyüktür' anlamına gelen Arapça.

'Kendi güvenliklerinden endişe duyarak, polisler saat 9.20 civarında ateş açtılar. Ardından karına yaralandı ve hemen tahliye edildi,' dedi kaynak.

Olayın tanıkları, kadının tamamen örtülü olduğunu söylediler.

Başsavcılık, polisin ateşli silah kullanımının haklı olup olmadığını aydınlatmak amacıyla iki soruşturma başlattı.

Fransa, Arras şehrindeki bir öğretmenin 13 Ekim'den beri bir İslamcı eski öğrenci tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü günden bu yana 'saldırı alarmı' altında.