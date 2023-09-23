Partiye gitmek için evden kaçan 14 yaşındaki kız kendisini eve geri dönmesi için ikna eden polislerin gözü önünde kafasına sıkarak intihar etti

Amerika Birleşik Devletlerinde 14 yaşındaki kız Jaylee Chillson, bir partiye katılmak için anne ve babasından izin aldı.

İzin alamayınca evden kaçtı.

Babası Jeb, kızının olduğu parti alanına giderek kızını aramak için polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kızı eve gire dönmesi için ikna ettikleri sırada tabanca ile kafasına sıkarak kendini öldürdü.

Silah sesi duyan babası, partinin olduğu alana girdiğinde kızını başka bir kişinin kollarında kanlar içinde buldu.

Polise ne olduğunu sorduğunda polisler, kızda silah olduğunu kendisini eve dönmesi için ikna etmeye çalıştıkları sırada tabancayı çekip kafasına sıktığını söylediklerini belirtti.

Baba kızının duran kalbini çalıştımak için 15 dakiak beklediğini söyledi.

Kansas Emniyet müdürlüğü de olay anında polisin orda olmasından solayı soruşturma açtı.

Genç kızı nailesi cenaze masraflarını karşılamak için internet üzerinde bir yardım kampanyası başlattı.