Partiye gitmek için evden kaçan 14 yaşındaki kız kendisini eve geri dönmesi için ikna eden polislerin gözü önünde kafasına sıkarak intihar etti - Son Dakika

Partiye gitmek için evden kaçan 14 yaşındaki kız kendisini eve geri dönmesi için ikna eden polislerin gözü önünde kafasına sıkarak intihar etti

Partiye gitmek için evden kaçan 14 yaşındaki kız kendisini eve geri dönmesi için ikna eden polislerin gözü önünde kafasına sıkarak intihar etti
Son Güncelleme: 23.09.2023 16:25

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bir olayda, 14 yaşındaki Jaylee Chillson, bir partiye katılmak için anne ve babasından izin alamayınca evden kaçtı. Babası tarafından bulunup eve dönmeye ikna edilmeye çalışıldığı sırada, genç kız tabanca ile kafasına sıkarak intihar etti. Olay yerine gelen polisler durumu anlatırken, kızının başında 15 dakika boyunca hayata döndürmeye çalışan baba ise çaresizliğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletlerinde 14 yaşındaki kız Jaylee Chillson, bir partiye katılmak için anne ve babasından izin aldı.

İzin alamayınca evden kaçtı.

Babası Jeb, kızının olduğu parti alanına giderek kızını aramak için polise haber verdi.

Partiye gitmek için evden kaçan 14 yaşındaki kız kendisini eve geri dönmesi için ikna eden polislerin gözü önünde kafasına sıkarak intihar etti

Olay yerine gelen polis ekipleri kızı eve gire dönmesi için ikna ettikleri sırada tabanca ile kafasına sıkarak kendini öldürdü.

Silah sesi duyan babası, partinin olduğu alana girdiğinde kızını başka bir kişinin kollarında kanlar içinde buldu.

Polise ne olduğunu sorduğunda polisler, kızda silah olduğunu kendisini eve dönmesi için ikna etmeye çalıştıkları sırada tabancayı çekip kafasına sıktığını söylediklerini belirtti.

Partiye gitmek için evden kaçan 14 yaşındaki kız kendisini eve geri dönmesi için ikna eden polislerin gözü önünde kafasına sıkarak intihar etti

Baba kızının duran kalbini çalıştımak için 15 dakiak beklediğini söyledi.

Kansas Emniyet müdürlüğü de olay anında polisin orda olmasından solayı soruşturma açtı.

Genç kızı nailesi cenaze masraflarını karşılamak için internet üzerinde bir yardım kampanyası başlattı.

Partiye gitmek için evden kaçan 14 yaşındaki kız kendisini eve geri dönmesi için ikna eden polislerin gözü önünde kafasına sıkarak intihar etti
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Baba, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Partiye gitmek için evden kaçan 14 yaşındaki kız kendisini eve geri dönmesi için ikna eden polislerin gözü önünde kafasına sıkarak intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Partiye gitmek için evden kaçan 14 yaşındaki kız kendisini eve geri dönmesi için ikna eden polislerin gözü önünde kafasına sıkarak intihar etti - Son Dakika
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