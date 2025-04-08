Pasifik kıyısı için megadeprem uyarısı: 300 bin kişi ölebilir - Son Dakika
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Dünya

Pasifik kıyısı için megadeprem uyarısı: 300 bin kişi ölebilir

Pasifik kıyısı için megadeprem uyarısı: 300 bin kişi ölebilir

Japon bilim insanları, 30 yıllık bir süreç içerisinde Pasifik kıyısında ölümcül bir deprem beklediklerini duyurdu. Bu deprem sonucunda 30 metreyi aşan tsunami dalgalarının beklendiği ve can kaybının 300 bini bulabileceği ifade ediliyor. Japonya Kabine Ofisi, 2013 yılından bu yana ilk kez etki tahminlerini güncelledi.

08.04.2025 11:01
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Japonya hükümeti, yaklaşan büyük depremin yol açabileceği büyük hasar konusunda acil uyarıda bulundu. Uzmanlar, önümüzdeki 30 yıl içerisinde Japonya'nın Pasifik kıyısındaki Nankai Çukuru'nda 9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanma ihtimalinin yüzde 80 olduğuna inanıyor.

30 METREYİ AŞAN TSUNAMİ

NTV'de yer alan habere göre, hükümetin yeni tahminlerine göre bu felaket en kötü senaryoda 300 bin kişinin ölümüne yol açacak. Bu rakamlara bazı bölgelerde 30 metreyi aşan tsunami dalgalarının neden olduğu 215 bin ölüm de dahil ediliyor.

Nankai Çukuru, iki tektonik plakanın sınırıyla oluşmuş, her 100 ila 200 yılda bir büyük depremin meydana geldiği derin bir okyanus çukurudur. Raporda, en ölümcül senaryoda 2,35 milyon binanın çökme, su baskını ve yangın nedeniyle yıkılacağı öngörülüyor.

12,3 MİLYON KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

Yıkım, 1,44 trilyon sterlin değerinde hasara yol açacak ve yaklaşık 12,3 milyon kişi tahliye edilecek. Bu tahmin, depremden sonraki bir hafta içinde Japonya nüfusunun en az yüzde 10'unun yerinden edileceği anlamına geliyor.

Japonya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen geniş bir sismik aktivite kuşağının üzerinde yer aldığı için ölümcül depremlere karşı özellikle savunmasız. Bu bölge, birden fazla tektonik plakanın birleşmesi nedeniyle dünyadaki büyük depremlerin yaklaşık yüzde 81'inin kaynağı olarak biliniyor.

JAPONYA

En tehlikeli bölgelerden biri de Filipin Denizi Plakası'nın Avrasya Plakası'nın altına itildiği Nankai Çukuru. 900 kilometrelik bu hendek, mega deprem olarak bilinen son derece büyük ve son derece ölümcül sarsıntılar üretme potansiyeline sahip.

Geçtiğimiz yıl Japonya hükümeti, güneybatı Japonya'yı vuran 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kez Nankai Çukuru megadepremi uyarısında bulunmuştu. Yakın gelecekte büyük bir deprem yaşanma riski artarken, Japonya Kabine Ofisi, 2013 yılından bu yana ilk kez etki tahminlerini güncelledi.

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Son Dakika Dünya Pasifik kıyısı için megadeprem uyarısı: 300 bin kişi ölebilir - Son Dakika

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